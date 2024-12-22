Engelleri Aşmak İçin El Birliğiyle Çalışacağız

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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, şehirde engellerin aşılması için hep birlikte el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı programında engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Yaşam Park öğrencileri, '2025'e Merhaba' etkinliğinde şarkılar söyleyip dans ettiler. Programda gönüllerince eğlenen öğrenciler, ardından yeni yıl pastasını kestiler. Yeni yıl coşkusuna Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler de katıldı. Gönüllüler programda, Yaşam Park öğrencilerine mini konser verdiler. Belediye Başkanı Serhat Türkel, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, yeni yıl heyecanlarını paylaştı.

"El ele hareket edeceğiz"

Başkan Türkel programda yaptığı konuşmada, "Atakum Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunları çözmek ve daha iyi yaşam standardı sunmak için el ele, dayanışma içerisinde hareket edeceğiz. Daha çok bir araya geleceğiz ve kardeşlerimizin sesi olacak çalışmalara imza atacağız. Bugün engelli vatandaşlarımıza yönelik spor, sosyal aktiviteler, istihdam ve evde destek alanlarında sunduğumuz hizmetleri artırarak devam ettireceğiz. 2025 yılının Atakum'da engellerin aşıldığı, kültürel zenginliğimizi hayatın tüm alanlarına yansıttığımız, tam katılımcı projelerle dolu bir yıl olacağına inanıyorum. Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi Yaşam Park Engelliler Koordinatörü Mehmet Yaşar ise, yeni yılda engelli bireylerin sesini duyuracak daha çok çalışma gerçekleştireceklerini belirterek "2025 yılının, daha güzel ve faydalı etkinlikler yapacağımız bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN