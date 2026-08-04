Engelli Adamın Nafaka Borcu 224 Bin Lira

Adana'da 12 yıl önce boşandığı 5 çocuğunun annesi eski eşi tarafından nafaka ödemediği gerekçesiyle dava açılan yüzde 45 engelli adam, gelen 224 bin liralık nafaka borcuyla karşı karşıya kaldı. Boşandıktan sonra yeniden evlenip yuva kuran adam, "Bu borcu ödemem imkansız. Yeni eşimde benimle boşanacağını söylüyor, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Adana'da yaşayan inşaat işçisi Kadri Karaca (45), 20 sene önce Dilek D. (48) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 5 çocukları dünyaya geldi. Ancak aradan geçen süreçte çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2014 yılında boşandı. İddiaya göre Karaca, boşandığı dönemde eşine nafaka ve toplu para ödedi. Çiftin çocukları ise devlet koruması altına alındı.

Yeniden evlendi

Boşandıktan bir süre sonra Kadri Karaca yeniden evlendi ve bu evlilikten 1 çocuğu daha dünyaya geldi.

Engelli kaldı

Evlendikten sonra Karaca, rahatsızlık geçirdi ve yüzde 45 zihinsel engelli kaldı. Engelli raporu aldıktan sonra ise Karaca, bir daha çalışamadı.

224 bin liralık nafaka borcu geldi

Geçtiğimiz yıl ise Kadri Karaca'nın boşandığı eşi Dilek D. Adana 5. Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşinin kendisine nafaka ödemediğini öne sürüp dava açtı. Mahkeme ise geriye dönük nafaka borcunun tahsiline hükmedip Kadri Karaca'ya 224 bin liralık borç gönderdi. Karara itiraz eden Karaca'nın itirazı ise kabul edilmedi.

"Borç yüzünden aramız bozuldu"

Şu anda 224 bin liralık borçla karşı karşıya kalan Karaca, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Karaca, "Eski eşimden dolayı 224 bin lira nafaka ödenmesine hükmedildi. Ben o parayı şu anda ödeyemem. Yeni bir evlilik yaptım, yeni eşimle mutluyum ama bu borç yüzünden aramız bozuldu. Eski eşim benim yakamı bırakmıyor. Yeni eşim artık bu davalar sürekli geliyor deyip boşanmayı düşünüyor. Şu an çalışamıyorum, eşim çalışıyor ve o bana bakıyor. Eğer parayı ödeyemezsem eve haciz gelecek" ifadelerini kullandı.

"Görüşmek istedim, cezaevine girdim"

Eski eşiyle görüşmek istediğinde polisi çağırdığını öne süren Karaca, "Eski eşimle görüşmeye gidince polisi çağırdı, 2 gün cezaevine girdim. O kadın benimle görüşmüyor. 5 çocuğum devlet koruması altına alındı. 3'ü memur oldu, 2'si de şu anda halen devlet koruması altında. Bu borcun kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu.