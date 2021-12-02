Üye Girişi
Engelli babası, yaptığı tasarımlarla engellilerin hayatlarını kolaylaştırdı - Son Dakika

Engelli babası, yaptığı tasarımlarla engellilerin hayatlarını kolaylaştırdı

02.12.2021 11:25
Engelli babası, yaptığı tasarımlarla engellilerin hayatlarını kolaylaştırdı

Elazığ'da yaşayan Mehmet Güleç, ömrünün yarısını engelli bireylere adayarak 30 yıldan fazla bir süredir engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar yapıyor.

Elazığ'da yaşayan Mehmet Güleç, ömrünün yarısını engelli bireylere adayarak 30 yıldan fazla bir süredir engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar yapıyor.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Güleç (63), hayatını engelli bireylere faydalı olmak için adadı. Güleç, kendi çocuğunun da engelli olmasından dolayı 30 yıldan fazla bir süredir bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar yapıyor. Engelli bireylerin yaşlarının artmasıyla ihtiyaçlarının da arttığını gören Güleç, en son engelli taşıma lifti yapmaya karar verdi. Güleç'in yaptığı engelli taşıma lifti, engellilerin tekerlekli sandalyeye kimsenin yardımı olmadan binebilmelerine olanak sağladı.

Bir engelli babası olarak kendi çocuğunun da ihtiyaçlarını gidermek için faaliyetlerde bulunduğunu belirten Mehmet Güleç, "Diğer yönden de Elazığ Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfının da başkanlığını yapıyorum. Uzun yıllardır özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak üzere çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapıyoruz. Bu kişilerin engel ve ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlıyoruz. Çok da yararlı oluyor. Her bir engel grubuna ait yaptığımız ürünler, özgün ürünler oluyor. İkincisi yok veya ona göre ihtiyaç yok" dedi.

Prototipini yaptığı aracın özel bireylere günlük yaşamda kolaylık sağlayacağını belirten Güleç, "Bu ürün engelli bireyi evde yatağından tekerlekli sandalyeye, yatağından klozete veya sokağa taşımak üzere yaptığımız bir aparat. Bu aparat da engellinin hayatını kolaylaştırmaya yarıyor. İkinci şahısların özel bireylere yardım ederken fazla zorlanmamalarını sağlayacak. Bilindiği üzere çocuklarımız büyüdükçe, onların ihtiyaçları da büyüyor, kiloları da artıyor ve ebeveynler bunları kaldırıp indirmekte zorluk çekiyorlar. Biz bu durumu daha da kolaylaştırıyoruz" diye konuştu.

1985 yılından beri bu işlerde olduğunu da aktaran Güleç, "Çok çeşitli ürünler yaptık. Diğer yanda Elazığ'da bütün engel gruplarının özel sandalyelerini, tekerlekli sandalyelerini, evde kullandıkları malzemelerinin tamir ve bakımını da yapıyoruz. Epey de bir yol aldık. Elazığ'da bütün engellilerin hayatını kolaylaştırmak üzere kendimizi adamışız. Yaptığımız ürün çeşidi 100'ü geçmiştir. Bütün ürünlerin hepsi şuanda faaliyette" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Mehmet Güleç, Engelli, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli babası, yaptığı tasarımlarla engellilerin hayatlarını kolaylaştırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:27 Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı 12:17 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu 11:53 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
12:31 Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!
12:16 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı
12:11 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:09 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!
12:06 Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?
12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!
12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
12:02 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?
12:00 Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos
11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?
Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları! Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!         
12:31
ABD polisi, marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde 9 el ateş ederek öldürdü ABD polisi, marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde 9 el ateş ederek öldürdü         
12:21
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
12:12
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 12:38:50. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli babası, yaptığı tasarımlarla engellilerin hayatlarını kolaylaştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement