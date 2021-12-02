Engelli babası, yaptığı tasarımlarla engellilerin hayatlarını kolaylaştırdı - Son Dakika

Elazığ'da yaşayan Mehmet Güleç, ömrünün yarısını engelli bireylere adayarak 30 yıldan fazla bir süredir engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar yapıyor.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Güleç (63), hayatını engelli bireylere faydalı olmak için adadı. Güleç, kendi çocuğunun da engelli olmasından dolayı 30 yıldan fazla bir süredir bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar yapıyor. Engelli bireylerin yaşlarının artmasıyla ihtiyaçlarının da arttığını gören Güleç, en son engelli taşıma lifti yapmaya karar verdi. Güleç'in yaptığı engelli taşıma lifti, engellilerin tekerlekli sandalyeye kimsenin yardımı olmadan binebilmelerine olanak sağladı.

Bir engelli babası olarak kendi çocuğunun da ihtiyaçlarını gidermek için faaliyetlerde bulunduğunu belirten Mehmet Güleç, "Diğer yönden de Elazığ Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfının da başkanlığını yapıyorum. Uzun yıllardır özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak üzere çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapıyoruz. Bu kişilerin engel ve ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlıyoruz. Çok da yararlı oluyor. Her bir engel grubuna ait yaptığımız ürünler, özgün ürünler oluyor. İkincisi yok veya ona göre ihtiyaç yok" dedi.

Prototipini yaptığı aracın özel bireylere günlük yaşamda kolaylık sağlayacağını belirten Güleç, "Bu ürün engelli bireyi evde yatağından tekerlekli sandalyeye, yatağından klozete veya sokağa taşımak üzere yaptığımız bir aparat. Bu aparat da engellinin hayatını kolaylaştırmaya yarıyor. İkinci şahısların özel bireylere yardım ederken fazla zorlanmamalarını sağlayacak. Bilindiği üzere çocuklarımız büyüdükçe, onların ihtiyaçları da büyüyor, kiloları da artıyor ve ebeveynler bunları kaldırıp indirmekte zorluk çekiyorlar. Biz bu durumu daha da kolaylaştırıyoruz" diye konuştu.

1985 yılından beri bu işlerde olduğunu da aktaran Güleç, "Çok çeşitli ürünler yaptık. Diğer yanda Elazığ'da bütün engel gruplarının özel sandalyelerini, tekerlekli sandalyelerini, evde kullandıkları malzemelerinin tamir ve bakımını da yapıyoruz. Epey de bir yol aldık. Elazığ'da bütün engellilerin hayatını kolaylaştırmak üzere kendimizi adamışız. Yaptığımız ürün çeşidi 100'ü geçmiştir. Bütün ürünlerin hepsi şuanda faaliyette" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ