Engelli Birey Fatma Duran, Didim Belediyesi Basın Yayın Müdürü Oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'Engelsiz Yarınlar Buluşması'nda engellilerin istihdamına ilişkin yaptığı konuşmanın ardından Didim Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine yüzde 82 görme engelli Fatma Duran getirildi. Görevine başlayan Fatma Duran ile Belediye Başkanı Hatice Gençay birbirlerine çiçek takdiminde bulundular.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in engellilerin istihdamına ilişkin talimatları gereği göreve geldiği günden bu yana kadınlar ve engelli vatandaşlar konusunda çalışmalara öncelik verdiğini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi'nde engelli vatandaşların istihdamı konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çalışmalar sonucunda, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından, yüzde 82 görme engelli Fatma Duran, Didim Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne getirildi" denildi. Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu olan Fatma Duran, engelleri ortadan kaldırdığı için Başkan Gençay'a teşekkür ettiğini belirtti.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise, "Fatma, Senin yüzde 82 görme engelli olman, bu güzel ilçeye kalıcı hizmetler bırakmamız için en büyük motivasyonumuz olacak. Basın yayın müdürlüğünü kutluyorum. Senin kocaman yüreğin ve gönül gözünle başarılı olacağından, gücümüze güç katacağından asla kuşkumuz yok. Sensiz bir eksiktik, şimdi binlerce artıyız, Hoş geldin evladım. Çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Belediyenin yeni Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Duran, "Bu önemli görevi bana layık gören Didim Belediye Başkanımız Hatice Gençay'a teşekkür ederim. Başkanımız engel olmadığını herkesin her şeyi başarabileceğini bize göstermiş oldu. Engelli bir birey olarak, bana böyle bir fırsat verip yolumuzu aydınlattığı için engelli bireyler adına teşekkür ediyorum. Kentimizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına çalışacağımız için çok mutluyum" sözlerine yer verdi. - AYDIN