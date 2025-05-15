Engelli Bireyler İçin Anlamlı Asker Uğurlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Bireyler İçin Anlamlı Asker Uğurlaması

Engelli Bireyler İçin Anlamlı Asker Uğurlaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik yapacak engelli bireylere özel bir uğurlama töreni düzenledi. Kına yakılarak davul-zurna eşliğinde yapılan törende aileler duygusal anlar yaşadı.

15.05.2025 13:23  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası dahilinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylere, Büyükşehir Belediyesi'nde ellerine kına yakılarak, davul-zurna ile uğurlama töreni yapıldı. Asker uğurlamasında engelli bireylerin aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri dahilinde, bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylere asker uğurlaması töreni gerçekleştirdi. Temsili asker uğurlama törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli bireylerin aileleri ve Büyükşehir Belediyesi personelleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende engelli bireyler, davul-zurna eşliğinde oynadı.

Alkışlarla uğurlandı

Engelli bireylerin oyunlarına aileleri de eşlik ederek, askerlik coşkusuna ortak oldu. Uğurlama törenine bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylerin ellerine kına da yakıldı. Askerlere kına yakılırken, aileler de duygu dolu anlar yaşadı. Engelli bireyler bir süre daha davul-zurna eşliğinde oyunlar oynayarak, bir günlük askerlik görevlerine yerine getirmek üzere Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na uğurlandı. Başkan Danışmanı Mehmet Karavural ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli bireylere cep harçlıklarını vererek, alkışlarla uğurladı.

Bir günde olsa gururla askerliklerini yapacak

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, engelli bireylerin hayatın her alanında olduğunu belirterek, "Engelli kardeşlerimiz askerlikte de var olduklarını gösteriyorlar. Belki bu sembolik bir program ama içeriği çok derin. Bugün buradan uğurlayacağımız arkadaşlarımız vatan görevini 1 günlüğüne de olsa gururla yerine getirecek" dedi.

Oğlum geceden beri heyecandan uyuyamadı

Temsili askerlik görevine uğurlanan Barış Fındık'ın annesi Nurten Koç, "Oğlum geceden beri heyecandan uyuyamadı. Defalarca 'Anne kına yakacak mıyız? Askerliğe gidecek miyim? diye sordu. Çok büyük bir hevesi var. Çok mutlu ve gururluyum. Bizlere bu anlamlı günü yaşatan Büyükşehir Belediyemize ve Muhittin Başkan'a teşekkür ederim" diyerek duygularını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, Yerel Yönetim, Politika, antalya, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bireyler İçin Anlamlı Asker Uğurlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
15:04
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:23:09. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler İçin Anlamlı Asker Uğurlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.