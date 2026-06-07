Engelli Bireyler İçin Çalışmalar Toplantısı - Son Dakika
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Engelli Bireyler İçin Çalışmalar Toplantısı

07.06.2026 10:06
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Kırşehir'de engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik toplantı yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hirfanlı bölgesinde, engelli bireylerin hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı 'Yurt İçi Kurullar Toplantısı' gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Kırşehir protokolü ve çeşitli kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, Kırşehir Beyazay Şubesi Başkanı Adnan Göçmen ev sahipliği yaptı. Programda engellilere yönelik sosyal politikalar, sosyal devlet anlayışı ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları değerlendirildi. Programda konuşan Bezyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, engelleri konuşmaktan ziyade çözüm önerilerini konuşmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Göçmen konuşmasında, "Engelli bireylerin sosyal yaşamda aktif olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Beyazay ailesi Türkiye geneli çalışma toplantısını İç Anadolu Bölgesinin tarih ve kültür şehri Kırşehir'de yapması bizler için gurur verici bir durum. İnanıyoruz ki meselemiz sadece engelleri konuşmakta değildir. Hacı Bektaş'ın insanı merkeze alan anlayışı Ahi Evran'ın teşkilatlanması ve Cacabey'in ilim vizyonu bizlere yol çizmektedir" dedi.

Programda konuşan Beyazay Şubesi Genel Başkanı Lokman Ayva ise devletin bu denli güzel çalışmasını ve yansımalarını Kırşehir'de gördüğünü söyledi. Ayva, "İnsan merkezli anlayışı bizler herkese göstereceğiz. Bizlerin duası; Allah'ın insanları iyi insanlarla karşılaştırmasıdır" dedi.

Engelli hakları yasal güvencede

Programa şeref konuğu olarak katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan da, Türkiye'de engellilerin sosyal yaşamında önemli çalışmalara imza atıldığını belirtti. Çalışkan açıklamasında, "Engellilerin eğitimden istihdama, sosyal yaşama katılmalarında önemli gelişmelere imza atıldığına hep birlikte şahit oluyoruz. Engelli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılığa dair anayasal güvence ile engelli hakları güvence altına alınmıştır. Yürütülen tüm hizmetlerde hedefimiz; çocuk, genç, yaşlı, kadın ve engellii tüm vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda potansiyellerini gerçekleştirmeleridir" diye konuştu.

Programda Türküye'nin farklı illerinden gelen Beyazay Şube temsilcileri, Kaman Kalehöyük müzesini gezerek şehrin tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireyler İçin Çalışmalar Toplantısı - Son Dakika

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