Engelli Bireyler İçin Farkındalık Buluşması - Son Dakika
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Engelli Bireyler İçin Farkındalık Buluşması

Engelli Bireyler İçin Farkındalık Buluşması
05.06.2025 09:50  Güncelleme: 09:52
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Sakatlar Derneği tarafından düzenlenen 'Arzuhal Günleri' etkinliğinde engelli bireylerle bir araya geldi. Etkinlikte, engelli vatandaşların sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Arzuhal Günleri' buluşmasında engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Program, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gülümseyen Kafe'de gerçekleştirildi.

Program öncesinde bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, bu buluşmalarımızın temel amacı, şehrimizin yönetiminde söz sahibi yöneticimizle bir araya gelerek, engelli bireyler olarak içinde bulunduğumuz durumu ve ihtiyaçlarımızı doğrudan iletmek olduğunu söyledi.

Bu yılın ilk toplantısında davetimizi kabul ederek bizleri onurlandıran Erzurum'umuzun değerli Valisi Sayın Mustafa Çiftçi'yi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Efe, "Sizlerin, ilimizin en üst düzey yöneticisi olarak bizlerle bir araya gelmeniz, engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı sorunlara olan hassasiyetinizin ve çözüm odaklı yaklaşımınızın en somut göstergesidir. Bu özel anı bizlerle paylaşmanız, sadece bizlere değil, aynı zamanda kamu hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşların yöneticilerine de güçlü bir mesaj vermektedir. Sizlerin bu öncülüğü, toplumda farkındalık oluşturma noktasında adeta bir domino taşı şlevi görecektir" dedi.

Başkan Efe şöyle konuştu:

"Engelli bireyler olarak bizler, kaldırımlardaki engellerden toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğine, kamu binalarındaki düzenlemelerden sosyal hayata katılım olanaklarına kadar pek çok konuda zorluklarla karşılaşıyoruz. Ancak biliyoruz ki, engelsiz bir şehir hayali, ancak sizler gibi değerli yöneticilerin vizyonu ve çabalarıyla gerçeğe dönüşebilir. Ayrıca, bu toplantılarda ortaya koyacağımız görüş ve önerilerimizle, engelli bireylerin kent yönetiminin karar alma süreçlerine olumlu katkı sağlama fırsatı bulacağımıza inanıyoruz."

"Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Vali Çiftçi, programa katılan misafirleri selamlayarak konuşmasına başladı. Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle aynı mekanda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bize ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemize ve Gülümseyen Kafe çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çiftçi bir anısını paylaştı

Konuşmasında geçmişteki bir anısını da paylaşan Vali Çiftçi, 2007-2010 yılları arasında görev yaptığı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan bir olayı anlattı. İlçede görev yapan bir okul müdürünün ceviz ağacından düşerek felç kaldığını ve daha sonra hayatını kaybettiğini aktaran Vali Çiftçi, "O gün sağlıklı olan bir insanın, ertesi gün engelli hale gelebileceğini gördüm. Bu nedenle hepimiz birer engelli adayıyız. Hayatın ne getireceğini bilemeyiz" şeklinde konuştu.

"Engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara değindi"

Engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara da değinen Çiftçi, "Cenab-ı Hak herkesi aynı şekilde yaratmıyor. Kimi insanlara her türlü imkanı verirken, kimilerinden de bazı nimetleri esirgeyebiliyor. Bu, Allah'ın takdiridir. Sağlıklı bireyler olarak bizlere düşen, elimizdeki imkanları engelli kardeşlerimizin daha rahat bir yaşam sürmesi için kullanmaktır" ifadelerini kullandı.

Programa katılan engelli vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Çiftçi, organizasyonu düzenleyen Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Bey'e ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda yaklaşan Kurban Bayramı'na da değinen Vali Mustafa Çiftçi, "Bugün bayramın şerife günü. Yarın arife, cuma günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak inşallah. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah hepimizi sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara ulaştırsın" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi, engelli vatandaşların taleplerini bir bir dinleyip, not etti.

Programa; Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, engelli bireyler ve aileleri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireyler İçin Farkındalık Buluşması - Son Dakika

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