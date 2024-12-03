Engelli bireyler Şehitkamil\'de doyasıya eğlendi

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Şehitkamil Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyleri unutmadı. İki gün süren etkinlikle engelli bireyler, Dülük Tabiat Parkı'nda kampa girdi, farkındalık oluşturan etkinlikte unutulmaz anlar yaşandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 3 Aralık dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikle engelli bireyler unutulmaz bir deneyim yaşadı. İki gün süren etkinlikte her gün 50 engelli birey Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Gençlik Kampı'nda ağırlandı.

Engelli bireylerde özgüveni desteklemek ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleşen etkinlikler kapsamında, mini doğa gezisi eşliğinde doğa keşfi, grup oyunları, kamp ateşi etrafında müzik, akıl ve zeka oyunları gibi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Ayrıca, yüksek ip parkuru, kamp ateşi, çay mısır ikramı, doğa yürüyüşü ve paintball oynandı.

Katılımcılar, doyasıya eğlendiği 2 günün ardından desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP