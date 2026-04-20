Engelli Bireyler VR ile Aspendos\'u Gezdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi, fiziksel engelliler için 'Engelsiz Aspendos' projesiyle sanal tur düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nda hayata geçirilen proje ile fiziksel engelli bireyler, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu VR gözlükleri ile sanal ortamda gezdi.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Erdem'in koordinatörlüğünde ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İbrahim Korkmaz'ın akademik danışmanlığında geliştirilen "Engelsiz Aspendos" projesi, fiziksel engelli bireylere unutulmaz bir deneyim sundu. Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan proje, "Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri" kapsamında tasarlandı. Projenin uygulama aşamasında fiziksel engelli vatandaşlar Serik Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde ağırlandı. Katılımcılar, VR (Sanal Gerçeklik) gözlükleri aracılığıyla tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nu sanal ortamda gezme imkanı buldu.

Daha önce Aspendos'u hiç görme fırsatı bulamadıklarını dile getiren engelli bireyler, yaşadıkları deneyimin son derece etkileyici olduğunu ifade ettiler. Katılımcılar, sanal tur sırasında "sanki gerçekten oradaymış gibi" hissettiklerini belirterek, projeye emek veren öğrencilere teşekkür ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 19:10:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.