Engelli Bireyler VR ile Aspendos\'u Gezdi

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nda hayata geçirilen proje ile fiziksel engelli bireyler, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu VR gözlükleri ile sanal ortamda gezdi.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Erdem'in koordinatörlüğünde ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İbrahim Korkmaz'ın akademik danışmanlığında geliştirilen "Engelsiz Aspendos" projesi, fiziksel engelli bireylere unutulmaz bir deneyim sundu. Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan proje, "Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri" kapsamında tasarlandı. Projenin uygulama aşamasında fiziksel engelli vatandaşlar Serik Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde ağırlandı. Katılımcılar, VR (Sanal Gerçeklik) gözlükleri aracılığıyla tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nu sanal ortamda gezme imkanı buldu.

Daha önce Aspendos'u hiç görme fırsatı bulamadıklarını dile getiren engelli bireyler, yaşadıkları deneyimin son derece etkileyici olduğunu ifade ettiler. Katılımcılar, sanal tur sırasında "sanki gerçekten oradaymış gibi" hissettiklerini belirterek, projeye emek veren öğrencilere teşekkür ettiler. - ANTALYA