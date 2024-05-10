Engelli Bireylere Yönelik Adalet Hizmetleri İçin Video Broşürler Yayınlandı

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Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kırılgan gruplar arasında yer alan engelli bireylerin adalet hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları hakları anlatan video broşürler yayınladı.

Suç mağdurlarına yönelik adli süreçler, bazı temel haklar ve suç türleri hakkındaki bilgilerin yer aldığı video broşürler, https://magdur.adalet.gov.tr/ adresinde dijital ortamda erişime açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, engelli vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak için pek çok adım atıldığını belirterek, "2024-2028 yılları arasındaki dönemde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Stratejik Planı'nda engelli vatandaşlarımızın adalete erişimini güçlendirecek hedefleri belirledik. Ayrıca engelli haklarının korunması ve engelli bireylere yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan internet sitesi ve broşürlerle engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Engelli vatandaşlarımıza yönelik hedeflerimizi artırdık"

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı ile engelli vatandaşların adalete erişimini daha güçlendirmeyi amaçlandıklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Stratejik Plan'da engelli vatandaşlarımıza yönelik hedeflerimizi artırdık. Bu kapsamda adli yardım başvuru formları engellilerin engel durumlarına özgülenerek erişilebilir hale getirilecek. Mağdur ve tanık haklarına ilişkin hazırlanan materyaller engelli bireyler için erişilebilir hale getirilecek. Yaşlı ve engelli mağdurların ifadelerinin AGO'larda alınmasına yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak. İşitme engelli bireylerin adli süreçte beyanlarını daha rahat ifade etmelerine yarayacak görüntülü işaret dili tercümanlığı hizmeti sunulacak. Yine işitme engelli bireylerin adliyelerdeki iş ve işlemleri için ihtiyaç duyabilecekleri bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerine mobil uygulama aracılığıyla ulaşılması sağlanacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca adalet personeline yönelik olarak engellilerin adalete erişiminde faydalanabilecekleri eğitim modülü da hazırlanacak" diye konuştu. - ANKARA