Engelli Bireylere Yönelik Adalet Hizmetleri İçin Video Broşürler Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Bireylere Yönelik Adalet Hizmetleri İçin Video Broşürler Yayınlandı

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, engelli bireylerin adalet hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları hakları anlatan video broşürler yayınladı. Suç mağdurlarına yönelik adli süreçler, temel haklar ve suç türleri hakkındaki bilgilerin yer aldığı video broşürler, dijital ortamda erişime açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, engelli vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak için pek çok adım atıldığını belirterek, engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

10.05.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kırılgan gruplar arasında yer alan engelli bireylerin adalet hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları hakları anlatan video broşürler yayınladı.

Suç mağdurlarına yönelik adli süreçler, bazı temel haklar ve suç türleri hakkındaki bilgilerin yer aldığı video broşürler, https://magdur.adalet.gov.tr/ adresinde dijital ortamda erişime açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, engelli vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak için pek çok adım atıldığını belirterek, "2024-2028 yılları arasındaki dönemde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Stratejik Planı'nda engelli vatandaşlarımızın adalete erişimini güçlendirecek hedefleri belirledik. Ayrıca engelli haklarının korunması ve engelli bireylere yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan internet sitesi ve broşürlerle engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Engelli vatandaşlarımıza yönelik hedeflerimizi artırdık"

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı ile engelli vatandaşların adalete erişimini daha güçlendirmeyi amaçlandıklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Stratejik Plan'da engelli vatandaşlarımıza yönelik hedeflerimizi artırdık. Bu kapsamda adli yardım başvuru formları engellilerin engel durumlarına özgülenerek erişilebilir hale getirilecek. Mağdur ve tanık haklarına ilişkin hazırlanan materyaller engelli bireyler için erişilebilir hale getirilecek. Yaşlı ve engelli mağdurların ifadelerinin AGO'larda alınmasına yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak. İşitme engelli bireylerin adli süreçte beyanlarını daha rahat ifade etmelerine yarayacak görüntülü işaret dili tercümanlığı hizmeti sunulacak. Yine işitme engelli bireylerin adliyelerdeki iş ve işlemleri için ihtiyaç duyabilecekleri bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerine mobil uygulama aracılığıyla ulaşılması sağlanacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca adalet personeline yönelik olarak engellilerin adalete erişiminde faydalanabilecekleri eğitim modülü da hazırlanacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bireylere Yönelik Adalet Hizmetleri İçin Video Broşürler Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:46 Bursa’da çöp evde bulunan çocuğun davasında mütalaa açıklandı Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun davasında mütalaa açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 17:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli Bireylere Yönelik Adalet Hizmetleri İçin Video Broşürler Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement