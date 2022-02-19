Engelli bireylere yönelik rehabilitasyon hizmet protokolü imzaladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında engelli bireyler ve ailelerine yönelik rehabilitasyon hizmet çalışmalarının ortak yürütülmesi konusunda iş birliği için protokol imzalandı.

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik rehabilitasyon hizmet çalışmalarının ortak yürütülmesi konusunda iş birliği için protokol, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva imzaladı. Protokol sonrası yapılan açıklamada, imzalanan protokolün öncelikli amacının engellilere yönelik Türkiye'de ve yerelde sağlanan hizmetlerin bilinirliğinin arttırılması olduğunu ifade edildi.

"Engellilere yönelik yenilikçi hizmetler"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi engellilere yönelik yenilikçi hizmetler vermeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Milletvekilimizin, Türkiye'de engellilere yönelik çalışmaların yapılması konusunda özellikle yasal düzenlemeler konusunda çok ciddi emekleri olmuştur. Bu işlere liderlik ederek, bu konuların fark edilmesi açısından son derece önemli katkıları oldu. Kendisi, sadece ulusal düzeyde bu hizmetleri yapmadı aynı zamanda uluslararası platformlarda Türkiye'yi gururla temsil etti. Cumhurbaşkanımızın engellilere yönelik olarak çıkartmış olduğu düzenlemelerin hepsinde Lokman Ayva beyin çok emekleri var. Öncelikle kendilerine bu emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok sayıda örnek proje"

Başkan Büyükakın, engelli bireylerin tarımla ilgili faaliyet alanlarına katılımının sağlanmasına çalıştıklarını kaydederek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar çok sayıda örnek projemiz oldu. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Burada en kıymetli olan şey, yapılan işlerin kullanıcı ile beraber yapılması. Onların talepleri doğrultusunda harekete geçmek çok daha kıymetli. Bu protokol katılımcı yönetimin artırılması konusunda da çok ciddi bir imkan sağlamış olacak. Beyazay Derneği ile yapmış olduğumuz bu çalışmanın, güzel hizmetler başlatmasını temenni ediyorum. İnşallah başka belediyelere de buradan örnek uygulamalar çıkacaktır. Bu iyi uygulama örnekleri de Türkiye'de yaygınlaştırılacaktır diye temenni ediyorum. Bir kez daha değerli vekilimize buraya kadar gelip bu protokole imza attığı ve bizle beraber çalışma arzusunu ifade ettiği için teşekkür ediyorum. Vekilimizin bu konudaki vizyonu ve birikimi açıkça ortada, belediyemizin tüm imkanlarını kendileriyle birlikte harekete geçireceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Engelli bireyler, bilişimden tarıma var olacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, imzalanan protokolle engelli bireylerin gerek eğitim gerek sosyal hayatla ilgili haklarından haberdar olabileceklerini vurguladı. Ayva, imzalanan protokolün diğer belediyelere de örnek oluşturmasını dileyerek, "Türkiye'de ilk defa açılacak pencereler var, ufuklar var. Yeni ufuklara yelken açıyoruz. Mesela sera çalışmaları başlatıyoruz. Burada engelli insanlar, tarım yapabilmeyi öğrenecek. İnşallah tarıma da başlayacaklar. Engelli bireyler bilişimden tarıma Kocaeli Büyükşehir Belediye sayesinde var olacak. Bu protokol nedeniyle Tahir Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ