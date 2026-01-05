Engelli bireylerin yaşadığı problemler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı - Son Dakika
Engelli bireylerin yaşadığı problemler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Engelli bireylerin yaşadığı problemler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı
05.01.2026 16:57  Güncelleme: 16:59
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Antalya'da engelli bireylerin toplumsal hayata katılım sorunlarını ele almak için bir bölge istişare toplantısı düzenledi. Kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu tarafından düzenlenen "Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı", Antalya'da gerçekleştirildi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla; Antalya, Burdur, Konya, Karaman ve Isparta illerinden kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı" düzenlendi.

"Komisyon çalışmaları uygulanabilir bir rehber olacak"

Toplantıda yaptığı konuşmada engellilik konusunun şehirden şehre farklılık gösterdiğini belirten TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Muharrem Kasapoğlu, "Bir şehirde erişilebilirlik öncelik olurken, başka bir şehirde sağlık hizmetlerine erişim, eğitimde uyarlamalar ya da istihdam daha önemli hale gelebiliyor. Türkiye, engellilik alanında güçlü bir mevzuata sahip. Ancak sorun bazen kaldırımda, bazen kapıda, bazen dijital hizmetlerde ya da alışkanlıklarda karşımıza çıkıyor. Bu nedenle engeli bireyin üzerinde değil, sistem ve uygulama üzerinde konuşmalıyız. 3 Temmuz'dan bu yana faaliyet gösteren komisyonumuz, bugüne kadar yaklaşık bin 300 rapor, öneri ve bilgi notu topladı. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve binlerce vatandaşla birebir görüşmeler yaptı. Komisyon çalışmalarının sonunda hazırlanacak rapor, kamu kurumları ve yerel yönetimler için uygulanabilir, ölçülebilir ve denetlenebilir bir rehber olacak" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının devamında engelli bireylerin yardım bekleyen bir kitle olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Muharrem Kasapoğlu, "Engelli bireyler bu ülkenin eşit haklara sahip vatandaşlarıdır. Engelliler için işleyen bir sistem, herkes için sorunsuz işler" dedi.

"Atacağımız her adımda özel gereksinimli bireylerimizi düşünmek zorundayız"

Bir toplumun medeniyet seviyesinin, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylere gösterdiği ihtimamla ölçüldüğünü belirten Vali Hulusi Şahin, "Bizim de toplum olarak engelli bireylerimize hak ettikleri değeri vermemiz, medeniyetimizin köklülüğüyle övünebilmemiz açısından son derece önemli. Engelli bireylerimiz hiçbir zaman topluma yük olma niyetinde değiller. Tam tersine, kendilerine fırsat verildiğinde yük alacak ciddiyette ve çalışkanlıkta insanlar. Bizler, kamu hizmetlerini yürütmekle sorumlu kurumlarda görev yapıyoruz. Bu hizmetleri sunarken, engelli bireylerimizin bu hizmetlerden nasıl istifade edeceğini mutlaka masanın üzerine koymamız gerekiyor. Bina tasarlarken, AVM yaparken, kaldırımı düzenlerken; kısacası her alanda bunu düşünmek zorundayız. Bu konuda mevzuatımız da son derece açık ve bizlere önemli sorumluluklar yüklüyor. Biz de bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba gösteriyoruz. Ancak bunun için hepimizin emek vermesi, toplumun da bu anlayışa alışması gerekiyor. Mevcut sorunların çözümü için hep birlikte çalışmak durumundayız" sözlerini kaydetti.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile STK temsilcileri tarafından engelli bireylerin yaşadığı sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunularak çözüm önerileri paylaşıldı.

Mimar Sinan Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Antalya, Yerel, Kamu, Son Dakika

