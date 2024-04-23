Engelli çocuklara tiyatrocular evlerinde ziyaretlerle 23 Nisan coşkusunu yaşattı - Son Dakika
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Yerel

Engelli çocuklara tiyatrocular evlerinde ziyaretlerle 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Engelli çocuklara tiyatrocular evlerinde ziyaretlerle 23 Nisan coşkusunu yaşattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkma imkanı bulunmayan engelli çocuklar, tiyatrocuların ziyaretiyle unutulmaz bir bayram yaşadı. Malatya'da bir tiyatro gurubu, Nasreddin Hoca ve Pamuk Prenses kostümleriyle engelli çocukları evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı. Tiyatrocular, gün boyu birçok çocuğun evlerini ziyaret ederek tiyatro oyunu sergiledi. Aileler, bu hizmetlerinden dolayı tiyatro gurubuna teşekkür etti.

23.04.2024 13:43
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu coşkuya ortak olamayan engelli çocukları evlerinde ziyaret eden tiyatrocular sahneledikleri oyunlarla çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı.

Tüm Türkiye'de çocuklar bundan 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını okullarında ve tören alanlarında doyasıya kutlarken, evlerinden çıkma imkanı bulunmayan birçok engelli çocuk ise bu coşkuya ortak olamadı.

Malatya'da ise bir tiyatro gurubu bu durumda olan engelli çocukları evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı. Nasreddin Hoca ve Pamuk Prenses kostümleri ile engelli çocukları bugünde yalnız bırakmayan tiyatro topluluğunun gösterisi ile dışarıdaki coşkuya ortak olamayan çocukların neşesi ise görmeye değerdi.

Tiyatrocu Ömer Konakçı, 23 Nisan olması nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklara tiyatroyu evlerine götürerek bu coşkuyu yaşamalarını sağladıklarını belirterek, gün boyu birçok çocuğun evlerini ziyaret ederek tiyatro oyunu sergileyeceklerini söyledi.

Tiyatrocu Birgül Özçınar'da gönüllü olarak dışarı çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan coşkusunu yaşamalarına vesile olduklarını söyledi. Aileler ise bu hizmetlerinden dolayı tiyatro gurubuna teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli çocuklara tiyatrocular evlerinde ziyaretlerle 23 Nisan coşkusunu yaşattı - Son Dakika

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