Engelli Geçiş Alanına Park Tepkisi - Son Dakika
Yerel

Engelli Geçiş Alanına Park Tepkisi

20.08.2025 13:05
Eskişehir'de anne, engelli ve bebek arabası geçiş alanının işgaline dikkat çekti.

Eskişehir'de bir aracın engelli ve bebek arabası geçiş alanını işgal etmesine tepki gösteren anne, sürücülerin bu konuda daha duyarlı olmasını beklediklerini belirtti.

Odunpazarı Atatürk Lisesi civarında bulunan kaldırımda, engelliler ve bebek arabaları için ayrılan geçiş alanının önüne park eden bazı araçlar, bebek arabalarının, yayaların ve özellikle engelli vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Engelli geçiş alanına park eden araç nedeniyle, tekerlekli sandalye kullananlar ve bebek arabasıyla yürüyen aileler kaldırımda geçiş zorluğu yaşıyor.

"Sürücüler bu konuda yeterince duyarlı davranmıyor"

Kaldırımda yaşanan park sorunu, buradan geçen vatandaşlar tarafından da dikkat çekiliyor. Oradan geçen ve bebek arabasıyla yürüyen Yonca Şensoy, "Bebek arabam küçük olduğu için zor da olsa geçebildim, ancak buradan tekerlekli sandalye ile geçen biri kesinlikle geçemez. Kaldırımda bırakılan alan oldukça dar, bu durum engelli vatandaşlarımız için büyük bir engel teşkil ediyor. Kamusal alanların herkesin kullanımına açık ve erişilebilir olması gerekirken, maalesef bazı sürücüler bu konuda yeterince duyarlı davranmıyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, kamusal alanların herkes için erişilebilir ve kullanılabilir olması gerektiğini vurgularken, sürücülerin bu tür hassas noktalara park etmeyerek daha duyarlı olmalarını isteniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

12:17
