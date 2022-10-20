Engelli genç aldığı 155 bin lira destekle kendi işinin patronu oldu - Son Dakika
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Engelli genç aldığı 155 bin lira destekle kendi işinin patronu oldu

20.10.2022 10:23
Engelli genç aldığı 155 bin lira destekle kendi işinin patronu oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 34 yaşındaki 3 çocuk babası engelli Erhan Uslu, 155 bin liralık hibe desteğiyle iş yeri açtı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 34 yaşındaki 3 çocuk babası engelli Erhan Uslu, 155 bin liralık hibe desteğiyle iş yeri açtı.

Alaplı ilçesinde yaşayan Erhan Uslu, iş kurma hayaliyle mobilya aletleri üretimi yapan iş yerlerinde bir süre çırak ve kalfa olarak çalıştı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilik kursuna katılarak sertifika alan Uslu, başvurduğu ve projesinin kabul olduğu kurumdan 155 bin lira makine hibe desteği aldı. Uslu, açtığı iş yerinde ahşap mobilya, mutfak, dolap üretimi yapıyor. Göz ve kulağından yüzde 79 engelli olan Uslu, kendi iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Aldığım 155 bin lira destekle makineleri 2021 yılında aldım. O gündür kendim işimin patronuyum. Çok şükür kendi iş yerimi kurdum ve şu an yarı zamanlı olarak bir kişi çalışıyor. Hem memleketine hem de çevrene faydan oluyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Erhan Uslu, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli genç aldığı 155 bin lira destekle kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

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