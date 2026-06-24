Engelli Genç ile Katırı Arasındaki Sıra Dışı Dostluk - Son Dakika
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Engelli Genç ile Katırı Arasındaki Sıra Dışı Dostluk

Engelli Genç ile Katırı Arasındaki Sıra Dışı Dostluk
24.06.2026 11:33
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Amasya'da engelli İbrahim Muslu, 'Dost' adlı katırı ile köy yollarında birliktelik yaşıyor.

Amasya'da köyde yaşayan engelli gencin yanından hiç ayırmadığı katırıyla olan sıra dışı dostluğu görenleri şaşırtıyor. 26 yaşındaki İbrahim Muslu, yaylaya giderken patikalarda bindiği 'Dost' adlı katırının üstünden köy yoluna geldiğinde iniyor. Patpatın ardına iple bağladığı çok sevdiği dostunu peşinden hiç ayırmıyor.

Patikaları 'Dost' adlı katırının sırtında aşıyor

Amasya merkeze bağlı Yıkılgan köyünde çiftçi bir ailenin evladı olan 26 yaşındaki bedensel engelli İbrahim Muslu'nun en çok sevdiği dostu katırı oldu. Hayvanlarını yaylıma çıkardığı sırada patika yolları 'Dost' adını verdiği katırının sırtında aşıyor.

Köy yolunda patpata biniyor

Köy yoluna geldiğinde ise dostunu fazla yormamak için patpat adlı bahçe motoruna binen genç çiftçi, semerini ise römorka bırakıyor. Katırı patpatın römork kısmına iple bağlayıp yola koyuluyor. Köye gelenler ise katırın patpatın peşinde ilerlediği bu durumu gördüğünde şaşırıyor.

Katırı en iyi dostu

Katırını çok sevdiğini belirten Muslu, "Hayvanlarımı yaylada otlatırken araçların, patpatın gidemeyeceği patikalara katırımla ulaşıyorum. O benim en iyi dostum" dedi.

Köyün muhtarı İbrahim Güneş de, Muslu'nun sıra dışı dostluk kurduğu katırını peşinden hiç ayırmadığını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Amasya, Muslu, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Genç ile Katırı Arasındaki Sıra Dışı Dostluk - Son Dakika

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