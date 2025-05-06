Engelli Kadın Ralli Pilotu Kübra Denizci Keskin, Kartepe Tırmanma Yarışı'nda Üç Kupa Kazandı - Son Dakika
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Engelli Kadın Ralli Pilotu Kübra Denizci Keskin, Kartepe Tırmanma Yarışı'nda Üç Kupa Kazandı

Osmangazi Belediyesi'ni temsilen yarışlara katılan dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2'nci ayağında elde ettiği üç kupa ile büyük bir başarı elde etti.

06.05.2025 13:19  Güncelleme: 13:20
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'ni ralli pistlerinde başarıyla temsil eden dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2'nci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı'nı üç kupa ile tamamladı.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2'nci ayağı ve 4 ayrı kategoride toplam 21 sporcunun mücadele ettiği Kartepe Tırmanma Yarışı, sona erdi. Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkisi'nde düzenlenen organizasyon, 5,87 kilometre uzunluğundaki parkurda, 3 çıkış üzerinden gerçekleşti. Osmangazi Belediyesi'ni pistlerde başarıyla temsil eden Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Denizci Keskin, yarışlar sonunda, kadınlar klasmanında Kategori 2'de birinci oldu. K2 Ulusal Kategori'de üçüncülük kürsüsüne çıkan Keskin, K2 Mahalli Kategori'de de elde ettiği ikincilik ile başarılarına yenilerini ekledi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kübra Denizci Keskin'i tebrik ederek, "Belediye'miz personeli Kübra Denizci Keskin, bir kadın sporcu, üstelik de engelli bir kadın sporcu olarak aldığı başarılar ile bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Kendisi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Engelli Kadın Ralli Pilotu Kübra Denizci Keskin, Kartepe Tırmanma Yarışı'nda Üç Kupa Kazandı - Son Dakika

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