Engelli kedilerin soba keyfi
Villa kedilerinin kıskandıran yaşamı
BURSA - Bursa'da havaların soğumasıyla birlikte sobalar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki kediler için yandı. Kendileri için özel olarak inşa edilen villalarda, ev kedilerini dahi kıskandıracak bir yaşam süren can dostlar, soğuk kış günlerini soba keyfi yaparak geçiriyor.
Osmangazi Belediyesi, sokakta yaşamlarını sürdüremeyecek durumdaki hasta ve sakat kedilere kucak açarak hijyenik ve sağlıklı bir yuva imkanı sunuyor. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde kendileri için özel olarak inşa edilen 25'er metrekare taban, 8 metre yüksekliğe sahip Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen iki villada yaşayan can dostlar, göz kamaştıran bir yaşam sürerken, havaların soğumasıyla birlikte de kış boyunca gece gündüz yanan sobalarda ısınıyor. Sobalar, kış ayları süresince her gün yakılıyor. Sahipleri tarafından bırakılan, trafik kazası geçirmiş, hastalık ya da diğer faktörlerden dolayı bir uzvunu kaybeden engelli kedilerin, rehabilitasyonu ve tedavileri de her gün periyodik olarak veterinerler tarafından yapılıyor. Engelli kediler, iki kedi villasında ömür boyu yaşamlarını sürdürüyor.
Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Oğuzalp, sokakta zor şartlar altında yaşayan bakıma muhtaç kedilere bakım ve barınma imkanı sunduklarını belirterek, "Bu can dostlarımızın ter türlü bakımını yapıyoruz. Kış aylarının gelmesiyle birlikte üşümemeleri için de her gün sabah ve akşam soba yakılıyor. Soğuk kış aylarında sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Havalar ısınana kadar da yakmaya devam ediliyor" dedi.
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