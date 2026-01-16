Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı

Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı
16.01.2026 16:32  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde hayata veda eden 11 yaşındaki engelli D.T., düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. D.T., yediği şekerleme sonucu nefes borusunun tıkanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve Samsun'da hayatını kaybetmişti. Küçük kızın cenaze töreninde de ailesinden kimse olmaması yürekleri dağladı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, hayatını kaybeden 11 yaşındaki engelli ve kimsesiz kız çocuğu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede bulunan bakım merkezinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki D.T.'nin bir süre önce yediği şekerleme nefes borusuna takıldı. Bunun üzerine D.T. ilk olarak Mesudiye Devlet Hastanesi, ardından da Ordu ve Samsun'daki hastanelere sevk edildi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen D.T., dün akşam Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden engelli ve kimsesiz kız çocuğu toprağa verildi

Vefatın ardından D.T.'nin ailesine ulaşamayan yetkililer, cenazenin Mesudiye ilçesinde toprağa verilmesini kararlaştırdı. D.T. için bugün Mesudiye ilçesindeki Merkez Mahalle'de cenaze töreni düzenlendi. D.T., kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Hayatını kaybeden engelli ve kimsesiz kız çocuğu toprağa verildi

Cenaze törenine Mesudiye Kaymakamı Gökhan Hülakü, Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, ilçe protokolü ile ilçedeki vatandaşlar katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Mesudiye, Çocuk, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor
“Hızır Acil“ lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti "Hızır Acil" lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:15:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.