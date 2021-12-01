Engelli memur adaylarına ücretsiz EKPSS kursu - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanan engelli kursiyerlere yönelik ücretsiz eğitim ve kitap desteği başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanan kursiyerlere yönelik eğitim ve kitap desteği vermeye devam ediyor. Pamukkale ile Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde engellilere yönelik eğitim programı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitap dağıtım töreni ile başladı. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, kursiyerler ve eğitimciler katıldı. Engelli bireylerin kamusal alanda istihdamı için büyük önem taşıyan EKPSS'ye yönelik hazırlık kurslarının büyük bir fırsat olduğunu belirten Güngör, "Bu süreçte bizlere destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ve Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci'ye teşekkür ederiz" dedi.

"Yeter ki gönüller engelli olmasın"

Kent Konseyi Başkanı Değirmenci ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın şehir dışı programı nedeniyle programa katılamadığını belirterek Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi. Değirmenci, engellilerin 2022 yılında gireceği EKPSS öncesi güzel bir hediye verdiklerini ve hediyelerinin güzel bir kılavuzluk görevini yerine getireceğini ifade ederek, "Nisan ayında gireceğiniz sınavda inşallah hayal ettiğiniz, bugüne kadar düşlediğiniz mesleğe sahip olacaksınız. Bu sizi ve aileniz kadar bizleri de sevindirecektir. Denizli'de sizlerle beraber pek çok engeli aşmış bulunmaktayız. Her türlü engelleri aşarız, yeter ki gönüller engelli olmasın" dedi.

"Bir engeli daha birlikte aşalım"

Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik pozitif çalışma ve hizmetler hakkında bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü; "İstiyoruz ki bu senede engelli kardeşlerimiz kurslara gelsin, sınavdan başarılı sonuçlar alsın. Gönüllerdeki meslek hayatına ulaşsın, bir engeli daha hep beraber aşmış olalım. İnşallah bu buluşmamız hayırlara vesile olsun" diye konuştu. - DENİZLİ