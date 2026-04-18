Trafik kazası sonrası engelli kalan genç öğretmenin azmi
18.04.2026 12:44  Güncelleme: 12:51
Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonrasında engelli kalan 32 yaşındaki müzik öğretmeni Emre Bilkay, yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmiyor. Devlet sanatçısı olma hedefini sürdürdüğünü belirten Bilkay, engelli bireylere umut dolu mesajlar veriyor.

Kaza, 26 Haziran 2025 tarihinde Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Bilkay'ın kullandığı otomobil, yola giriş yapmak isteyen bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, karşı yönden gelen bir cip ile çarpışarak hurdaya döndü. Meydana gelen kazada Bilkay ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve Türkiye genelinde dereceleri bulunan müzik öğretmeni Emre Bilkay, tedavi sürecinde toplam 17 ameliyat geçirdi. Yaşadığı sağlık sorunları sonucunda bacağından engelli kalan Bilkay, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı başardı.

"Tekrar hayata müzikle bir şekilde bağlanacağız"

Tedavi sürecinin ardından engelli kalmasına rağmen yaşamdan kopmadığını ve müzik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden öğretmen Emre Bilkay, "Kaza geçeli yaklaşık 10 ay oldu. Her insan gerçekten engelli adayıymış. Daha 3-4 haftadır dışarıya adapte olmaya çalışıyorum. Bafra'da Türk halk müziği korosu çalıştırıyorum. Kazayı da o yıl son konserimizi yaptırdıktan sonra geçirdim. Kendim için nasıl bir yol çizeceğimi bilmiyorum. Tekrar hayata müzikle bir şekilde bağlanacağız" dedi.

"Olmadı ama bu, pes edeceğimiz anlamına gelmiyor"

Geçmişte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınavına girdiğini ve kazanmasına rağmen başvuru hatasından dolayı alınmadığını belirten Bilkay, "İki branşa başvurduğum için sonrasında sözleşme imzalanmadı. Orada da birinci asil olarak kazanmıştım. E-Devlet üzerinden başvurdum. Ön incelemeden geçtim, sınavlara girdim ve birinci asil olarak kazandım. Evrak teslim alındı. Son aşamada böyle bir şey gözden kaçtığı için olmadı. Olmuş olsaydı daha farklı olabilirdi. Annemde ve babamda da müzisyenlik var. Çocukluğumdan beri bütün hayalim devlet sanatçısı olabilmekti. Çocukluğumdan beri bunu hayal etmiştim. Olmadı ama bu, pes edeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu durumu lehime çevirerek belki de daha çok enstrüman çalışmak için vaktim olacak. Çok fazla gezemeyeceğim için bu durumu avantaja çevireceğim. Hayattan kopmamaya çalışacağım. Değneklerle de olsam çıkıp koro yöneteceğim. Çok şükür kollarıma bir şey olmadı. Yatalak da kalabilirdim" diye konuştu.

"Hayata karamsar bakmayın"

Topluma bir mesaj veren Emre Bilkay, "Neyin ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Her insan bir engelli adayıdır. Bu yüzden insanlar daha duyarlı olmalıdır. Engelli kardeşlerimiz de hayata karamsar bakmamalıdır. Bulundukları durumda kendileri için bir şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. Bu süreçte beklentim, tekrar devlet sanatçıları adına bir sınav olursa girmek ya da belediyede öğretmenlik olur. Beni değerlendirebilirlerse ben de müzik adına bir şeyler yapmak istiyorum. Her türlü enstrümanı çalabiliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı
152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu’nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü’den önemli değerlendirmeler 152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü'den önemli değerlendirmeler
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Galatasaray seçime gidiyor Tarih belli oldu Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu

12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:36
İki kişi daha gözaltına alındı Onursal Adıgüzel’den ilk açıklama
İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama
12:14
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı Merak edilen soru yanıt buldu
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Advertisement
