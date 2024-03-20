Engelli Öğrenciler İçin Mesleki Eğitim Atölyeleri Kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) koordinasyonunda Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geliştirilen "Eğitiyoruz, Üretiyoruz, İstihdam Ediyoruz" projesinin çalışmalarına başlandı.
Tuzla ve Pendik ilçelerindeki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören engelli öğrencilerin istihdam edilebilirliğine katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında modern mesleki eğitim atölyeleri kurulacak. 6.8 milyon TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanan proje İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Belediyesi, Okan Üniversitesi, Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu ve Tuzla Halk Eğitimi Merkezi'nin iştirakçiliği ile yürütülecek.
Engelli öğrenciler için Mesleki Eğitim Atölyeleri kurulacak
Engelli öğrencilerin istihdam edilebilirliğine katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında 7 adet mesleki eğitim atölyesi kurulacak. Toplam 964,2 metrekarelik alana; Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölyesi, Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı, Matbaa Teknolojisi Alanı, Tekstil Teknolojisi Alanı, El Sanatları Teknolojisi Alanı, Bilişim Teknolojileri Alanı ve Kimya Teknolojileri Alanı kurulacak.
Projeden, Tuzla ve Pendik ilçelerinde ilk ve ortaokullarda öğrenim gören engelli öğrenciler faydalanacak. Proje kapsamında Tuzla Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan meslek öğretmenleri ve proje iştirakçisi Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu'nda görev yapan 7 atölye öğretmeni de teknik ve mesleki donanımlarının artırılması için eğitim alacak. Tuzla ve Pendik'te öğrenim gören toplam bin 800 engelli öğrencinin ebeveynleri de engelli bireylerin eğitimi ve işgücüne katılımlarına yönelik farkındalık eğitimi alacak.
İş yerlerinin mesleki eğitime dahil olduğu bir süreçle yürütülecek olan proje kapsamında ilk aşamada sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler vasıtasıyla 35 engelli bireyin istihdam edilmesi hedefleniyor.
Dezavantajlı bireylerin mesleki eğitimi ve istidam süreçleri konusunda köklü bir kültür oluşturulmasına katkı sağlayacak olan proje, Marmara Bölgesi'ne yaygınlaştırılabilecek örnek bir mesleki eğitim üssü olacak. Engelli bireylerin ekonomik özgürlüklerini kazanmaları ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlayan projenin 18 ayda tamamlanması planlanıyor.
İSTKA Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, "İstanbul Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından bu yana çocuklarımız ve gençlerimizin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik projeleri destekliyoruz. Dezavantajlı gruplar da öncelikli alanlarımız arasında yer alıyor. Tüm çocuklarımız için eğitime erişimin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve eğitim kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. 'Eğitiyoruz, Üretiyoruz, İstihdam Ediyoruz' projesini de engelli öğrencilerimizin, mesleki eğitimle yeteneklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak için desteklemiş bulunuyoruz. Çocuklarımızın bağımsız yaşam becerilerini edinmelerini, sosyal hayata uyumlarını artırmayı amaçlıyoruz. İSTKA olarak önümüzdeki süreçte de mesleki eğitimin geliştirilmesi ve dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artıracak projeleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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