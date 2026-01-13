Yol kenarında başlayan hüzün, insanlıkla mutluluğa dönüştü - Son Dakika
13.01.2026 10:43  Güncelleme: 10:47
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, engelli Emin Mengelli'nin otomobil almak için biriktirdiği parasının bulunduğu çanta, Bahçe Belediyesi personeli tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Çanta yol kenarında kaybolduktan sonra, belediye personeli Mehmet Tıraş, çantayı bulup Mengelli'yi evine kadar götürdü.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde engelli bir vatandaşın, otomobil almak için biriktirdiği parasını düşürdüğü çanta, belediye personeli tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Bahçe ilçesinde yaşayan engelli Emin Mengelli, tekerlekli sandalyesiyle ilerlediği sırada araç almak için biriktirdiği parasının bulunduğu çantasını yol kenarında düşürdü. Bir süre sonra parasının kaybolduğunu fark eden Mengelli, büyük üzüntü yaşadı. O sırada yol kenarında tekerlekli sandalyesinde üzgün halde bekleyen Mengelli'yi gören Bahçe Belediyesi personeli Mehmet Tıraş, durumu öğrenir öğrenmez aracına binerek Mengelli'nin geçtiği güzergah boyunca çantayı aramaya başladı. Kısa süren arama sonucunda çantayı bulan Tıraş, içinde bulunan parayla birlikte çantayı sahibine ulaştırdı.

Yaşanan o mutlu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Mehmet Tıraş daha sonra engelli vatandaş Emin Mengelli'yi evine kadar bıraktı.

Engelli vatandaşın geldiği yolları takip edip çantayı bulduğunu ve teslim ettiğini söyleyen Mehmet Tıraş, "Dün akşam saatlerinde yolda giderken Emin kardeşimize rastladım. Tekerlekli sandalye ile giderken ağladığını gördüm. Niye ağladığını sorduğumda, 'çantayı kaybettim' dedi. İçinde para olduğunu söyledi. Ben de nereden geldiğini sordum. Bir yer gösterdi. Geldiği yöne doğru gittim, çantayı orada buldum. İçinin de para dolu olduğunu gördüm. Kendisinin yanına vardım, arabama bindirdim. Tekerlekli sandalyesiyle birlikte evine götürdüm. Evinde de eşyasını teslim ettim. Eşi de bize teşekkür etti" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, Otomobil, Osmaniye, Belediye, Bahçe, Yerel, Son Dakika

