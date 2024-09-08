Engelli Federasyonundan Güney Kore\'ye Ziyaret

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Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Genel Başkanı Tulgay Hasar ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çınar, Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u Ankara'daki makamında ziyaret etti. Dernek yetkilileri, Büyükelçi Jeong'a Dostluk Köprüsü projesi hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Türkiye'deki engelli nüfusunun yüzde 10-12'yi oluşturduğuna dikkat çekildi, Güney Kore'deki engelli dernekleriyle dostluğu pekiştirme ve engelli farkındalığı projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Dernek temsilcileri, engelliler için engelleri kaldırmayı amaçlayan çalışmalar hakkında bilgi verirken, tüm engel gruplarına yönelik çözümler ürettiklerini vurguladı.

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar, Türkiye ve Güney Kore arasında bir dostluk köprüsü kurmayı arzuladığını belirtti. Bu köprünün, iki ülke engellileri, engelli dernekleri ve vakıfları arasında dostluğu ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği ifade ederek Marmaris'te Güney Koreli engellilere yönelik yürütülen çalışmaların yerinde gösterilmesi ve bilgilendirme yapılması teklifini sundu.

Ziyarette, Büyükelçi Jeong'a Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü simgeleyen ay yıldızlı bir plaket takdim edildi. Dernek Genel Başkanı Tulgay Hasar, Büyükelçi Jeong'a destekleri için teşekkür ederken, engelli bireyler için uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı. - MUĞLA