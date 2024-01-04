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Engelli yaşlı çift geçinemiyor: 'Eti unuttuk biz' - Son Dakika
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Engelli yaşlı çift geçinemiyor: 'Eti unuttuk biz'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki engelli Mustafa Kemal Sayman, eşiyle birlikte yaşlılık maaşıyla geçinememekten yakındı. Sayman, et alamadıklarını ve yeni kıyafet alacak durumda olmadıklarını belirtti. Ayrıca, dostlarının yardımı olmasa geçinemediklerini ifade etti.

04.01.2024 - 11:08,
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşiyle birlikte yaşlılık maaşı alan 70 yaşındaki engelli Mustafa Kemal Sayman, geçinememekten yakındı. Sayman, "Eti unuttuk biz, et nedir ki? Et yok. Eti seneden seneye görüyoruz. Kıyafeti, hayatımda giymedim yeni kıyafeti ben. Üstümdekiler 8-10 sene var. Yok yenisini hiç alamam. 3 bin 200 lira ile geçinilir mi" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde hem eşi hem de kendisi yaşlılık maaşı alan Mustafa Kemal Sayman, geçinemediklerini ifade etti. Et alamadıklarını, yeni kıyafette alma imkanı olmadığını ifade eden Sayman, dostlarının kendisine yardım ettiğini söyledi. Bin lira sosyal yardım parası da alan Sayman, şunları söyledi:

"YARDIM ETMESELER ZATEN YOKUM BEN"

"65'lik aylığı alıyoruz. Felçliyim, tansiyon hastasıyım, kalp hastasıyım. Onunla beraber işte geçiniyoruz, geçim sağlanıyorsa. Eti unuttuk biz, et nedir ki? Et yok. Eti seneden seneye görüyoruz. Hanımın da beli kırık zaten 6 tane platin var. Ben de böyle 22 senedir felçliyim. Kamyonun içinde yattım Adana'da İncirlik'te. Tüpe gitmiştim orada da beyin kanamasından felç oldum. Hala felcim. Millet yardım etmezse ben yokum. Dostlarım var eski dostlarım bunlar yardım etmese ben yokum. Kıyafeti hayatımda giymedim yeni kıyafeti ben ki. Üstümdekiler 8-10 sene var. Yok yenisini hiç alamam. Yeni giymedim ki. 3 bin 200 lira ile geçinilir mi? Ne yapacaksın, hiç bir şey yapamazsın 3 bin 200 ile. Sağdan soldan yardım etmeseler zaten yokum ben."

Engelli yaşlı çift geçinemiyor: \'Eti unuttuk biz\'
Kaynak: ANKA
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Osmaniye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli yaşlı çift geçinemiyor: 'Eti unuttuk biz' - Son Dakika


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