Engelliler Günü\'nde Farkındalık Etkinliği

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3 Aralık Dünya Engelliler günü farkındalık programında, Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, bu önemli günde anlamlı bir farkındalık programına ev sahipliği yaptı. Programa Vali Yardımcısı Ali Uysal'da katılım sağladı.

Dünya Engelliler Günü'nün ilk etkinliği, okuldaki öğrencilerin şiir söyleme etkinliğiyle başladı. Öğrenciler, şiirlerini büyük bir özveriyle ve duyguyla seslendirdi. Bu anlamlı şiirler, engelli bireylerin toplumla eşit haklara sahip olması gerektiğine dikkat çekerken, tüm katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şiirlerin ardından, okul öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlikler, piyano dinletisi ile devam etti. Bu dinletinin ardından, işaret diliyle ilgili yapılan bir gösteri dikkatleri üzerine çekti. İşaret dili, engelli bireyler için önemli bir iletişim aracıdır ve bu gösteri, katılımcılara işaret dili hakkında farkındalık kazandırmayı amaçladı.

Etkinliğin sonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen gönüllü gençlerle birlikte eğlenceli bir kapanış seremonisi yapıldı. - AFYONKARAHİSAR