Engelliler Haftası çerçevesinde Karabük'te 'Farklılığım Benim Gücüm!' sergisi açıldı - Son Dakika
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Engelliler Haftası çerçevesinde Karabük'te 'Farklılığım Benim Gücüm!' sergisi açıldı

Karabük'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, özel öğrencilerin ürettiği resim ve el sanatlarının yer aldığı 'Farklılığım Benim Gücüm!' sergisi açıldı. Sergiye Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

14.05.2024 22:32
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Engelliler Haftası çerçevesinde Karabük'te "Farklılığım Benim Gücüm!" sergisi açıldı

Engelliler Haftası çerçevesinde Karabük'te etkinlikler düzenlendi

KARABÜK - Karabük'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu ve Ortaokulu, Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler tarafından üretilen resim ve el sanatlarının yer aldığı "Farklılığım Benim Gücüm!" sergisi Karabük'te bulunan bir alıveriş merkezinde gerçekleştirilen tören ile açıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, sergi açılışını yaptıktan sonra sergi alanını gezerek özel öğrencilerden ve öğretmenlerinden atölye çalışmaları sonucu ürettikleri ürünler ve yaptıkları resimler hakkında bilgi aldı.

Alışveriş merkezinin alt katında organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Farklılığım Benim Gücüm!" şiarıyla hareket ettiğini belirterek, "Eğitimde başarıya giden yolda insan kaynaklarının önemli olduğunun bilinciyle özel öğrencilerimizi her anlamda desteklemek ve onların geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamak vazifemizdir. Bu anlamda özel öğrencilerimizin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde hizmetlerine devam etmektedir" diye konuştu.

Akbaş, her insan dünyaya farklı özelliklerle geldiğini ve herkesin kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı olduğunu vurgulayarak, "Herkes için gerekli olan eğitim, özel çocuklarımızın sosyalleşmesi ve kendilerini gerçekleştirmesi açısından, büyük önem arz etmektedir" dedi.

Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise herkesin bir engelli adayı olabileceğinin unutulmamasını belirterek, "Toplum bazen iki şekilde olabiliyor; engelli bireyler ve engelli adayı bireyler olarak. Bugün hiç kimse sağlık durumuna bakarak ben sağlıklıyım diyemez. Her an engelli adayıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu ve Ortaokulu ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri öğrencileri tarafından piyano dinletisi, halk oyunları gösterisi, solo şarkılar ve dans gösterileri yapıldı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Haftası çerçevesinde Karabük'te 'Farklılığım Benim Gücüm!' sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelliler Haftası çerçevesinde Karabük'te 'Farklılığım Benim Gücüm!' sergisi açıldı - Son Dakika
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