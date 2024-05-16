Engelliler Haftası etkinliği Kartepe'de düzenlendi - Son Dakika
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Engelliler Haftası etkinliği Kartepe'de düzenlendi

Engelliler Haftası etkinliği Kartepe\'de düzenlendi

Kartepe Belediyesi'nin desteği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde özel bireyler gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılanlar özel bireylerin gösterilerini büyük bir beğeniyle izledi.

16.05.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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Kartepe Belediyesi'nin desteği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Engelliler Haftası" etkinliğinde özel bireyler gönüllerince eğlendiler.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Kartepe Belediyesi'nin desteği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Seka Kamp'ta düzenlenen etkinliğe Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Bakır, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan, birim müdürleri ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında kürsüye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, "Kartepe Belediye Başkanımız Av.M. Mustafa Kocaman'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu hafta özel kardeşlerimize ve ailelerine ayırdığımız çok özel bir haftanın içerisindeyiz. Yaptığımız hizmetler onların mutluluğu, huzuru, daha güzel vakit geçirmeleri ve eğitimleri için yapılmaktadır. Buraya gelerek bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Engelliler Haftası münasebetiyle Kocaeli Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi korosu tarafından şarkılar seslendirilirken, Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Karadeniz yöresi halk oyunları gösterisi, Türk Anneler Akmeşe Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi dans gösterisi, Köseköy Gençlik Eğitim Rehabilitasyon Merkezi halk oyunları ve Kocaeli Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Silifke yöresine ait Aşuk ile Maşuk oyununu sergilediler. Özel bireylerin gösterileri etkinliğe katılanlar tarafından çok beğenildi.

Seka Kamp içerisinde ayrıca özel bireyler tarafından hazırlanan ürünlerin satışı yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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