Engelliler Haftası etkinliğinde merdiven engelini aşamadılar - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle bugün gerçekleştirilen programlar sonrasında ikramların yapıldığı alana giden engelliler, merdiven engelini aşamadı. Tekerlekli sandalyeleri ile alana giremeyen vatandaşlar, konseri alan dışından izlemek zorunda kaldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programların ardından Atatürk Parkı yanındaki alanda pilav-ayran ikramında bulunuldu. Park içinde konser düzenlenirken, engelli bireyler ikramın yapıldığı alana geçti. Alandaki merdiven engelini aşamayan tekerlekli sandalye kullanan engelliler ise, bir süre merdivenlerin yanında bekleyip konseri alan dışından izledi. Daha sonra merdiven önünde bekleyen engelli vatandaşlara görevliler tarafından ikramları ulaştırıldı. - EDİRNE