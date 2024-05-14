Engelliler Haftası etkinlikleri Erzurum\'da düzenlendi

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Engelliler Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenen program, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Palandöken Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Güzide Özel Bakım Merkezi Müdürlüğünden hizmet alan özel gereksinimli bireylerin hazırladığı el sanatları sergisinin açılışıyla başladı.

Serginin açılışına Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ASH İl Müdürlüğüne bağlı kurumların yöneticileri, özel bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yöneticileri ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

Sergi açılışının ardından, "Sevgi, Tüm Engelleri Aşar" temasıyla engelli bireylerin sergilediği sahne performanslarıyla göz doldurduğu bir program gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, engelliler konusunda toplumsal hassasiyetin önemine değindi.

Engellilerin sosyalleşmesi konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Aykut, "Engelliler haftasında Bu yılki sloganımız "Engelleri Birlikte Aşabiliriz" ile engelli bireylerimizin topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak, eğitim ve istihdam olanaklarını genişletmek adına yürüttüğümüz çeşitli projelerimizi vurguladık. Özel gereksinimli bireylerimize yönelik sosyal hizmet çalışmalarımızı sürekli iyileştirmekteyiz. Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'nin de katılım sağladığı etkinliklerde, engellilikle ilgili farkındalığı artırmak ve özel gereksinimli bireylerimizin yaşam kalitelerini iyileştirmek adına yapılan çalışmalar paylaşıldı. Engellilik, sadece bireyleri değil, aileleri ve toplumu da etkileyen geniş kapsamlı bir mesele olarak ele alınmakta ve bu bilinçle hareket edilmektedir. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, özel gereksinimli bireylerimizin topluma tam olarak entegre olmalarını sağlamak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle, özel gereksinimli bireylerimizin toplumda aktif bir şekilde yer almaları teşvik edilerek ve farkındalık oluşturuyoruz. Bu vesileyle, özel gereksinimli bireylerimizin toplumda daha fazla görünürlük kazanması ve hak ettikleri desteği alabilmeleri için tüm kurum ve bireyleri duyarlı olmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından özel gereksinimli bireylerce, tiyatro gösterisi, şiir dinletisi ve folklor gösterisi sunuldu. Renkli görüntülerin oluştuğu program izleyenlerden tam not aldı.

Özel bireylerin sahne performansları, sevgi ve dayanışmanın tüm engelleri aşabileceğini kanıtladı. - ERZURUM