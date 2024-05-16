Engelliler Haftası'nda 'Buğday Tanesi' filmi Pursaklar'da gösterime girdi - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda 'Buğday Tanesi' filmi Pursaklar'da gösterime girdi

Engelliler Haftası\'nda \'Buğday Tanesi\' filmi Pursaklar\'da gösterime girdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve özel gereksinimli vatandaşlar, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gösterime giren 'Buğday Tanesi' filmini izledi.

16.05.2024 12:11  Güncelleme: 12:21
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve özel gereksinimli vatandaşlar, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gösterime giren "Buğday Tanesi" filmini izledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın engelli bir birey olarak mücadelesini konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Engelliler Haftası'nda Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonu'nda gösterime girdi. Hayata umutla bağlanıldığında aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Engelliler Haftası dolayısıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesini konu alan Buğday Tanesi filmini engelli hemşehrilerimizle buluşturduk. Gerçekten çok duygusal bir filmdi. Hayata sımsıkı tutunulduğunda nasıl başarılı olacağını ve diğer engellilere, çevresine nasıl yardımcı olabileceğini bu film sayesinde görmüş olduk. Herkesin bir engelli adayı olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Film gösterimine katılımlarından ötürü vekilimiz Serkan Bayram'a teşekkür ediyorum" dedi.

1 yaşındayken buğday tarlasında çıkan yangın nedeniyle ellerinde ve yüzünde kalıcı yanıklar oluşan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın uzun süren yoğun bakım ve tedavi süreçlerinin ardından hayata tutunduğu hayat hikayesinin konu alındığı filmi, Başkan Ertuğrul Çetin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yanı sıra ilçede ikamet eden özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri izledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Haftası'nda 'Buğday Tanesi' filmi Pursaklar'da gösterime girdi - Son Dakika

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