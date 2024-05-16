Engelliler Haftası'nda Diyarbakır'da engelli vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Diyarbakır'da engelli vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi

Engelliler Haftası\'nda Diyarbakır\'da engelli vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi

Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Çermik Özel Melike Belkıs Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen yemekli programda konuşan Kaymakam Yılmaz, engelli olmanın kişinin tercihi olmadığını vurgulayarak, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaların önemine dikkat çekti ve emekleriyle değerli ailelere, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

16.05.2024 11:43
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Engelliler Haftası münasebetiyle Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Çermik Özel Melike Belkıs Rehabilitasyon Merkezi tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle yemekli program düzenlendi. Kaymakam Yılmaz, "Bu akşam hep bir arada bir aile şenliği içerisinde Engelliler Haftası münasebetiyle buluştuk. Düzenleyen kardeşlerimize, katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Engelli olmanın kişinin tercihi olmadığını, herkesin engelli adayı olduğunu vurgulayan Kaymakam Yılmaz, "Bunun bilincinde olarak, öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek sebeplerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması en önemli görevlerden biridir. Diğer önemli görevimiz ise, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, onları toplumda aktif rol üstlendirecek çalışmalar yapmaktır. Engelli bireylere çocukluktan itibaren şefkat ve özveriyle bakarak onları topluma kazandıran, emekleri, sabırları saymakla bitmeyen kıymetli ailelerine, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine saygılarımı sunarım. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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