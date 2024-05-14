Engelliler Haftası'nda Eskişehir'de sergi açıldı - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Eskişehir'de sergi açıldı

Engelliler Haftası\'nda Eskişehir\'de sergi açıldı

Eskişehir'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kazım Tezişçi Gündüzlü Bakım Merkezi'nde hizmet alan engelliler tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, engelliler için yürütülen atölye faaliyetlerine desteklerinin süreceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ise engellilerin her alanda şartsız desteklenmesinin temel prensip olduğunu vurguladı. Açılış programı, engelliler tarafından hazırlanan mini konser ve şiir okunmasıyla sona erdi.

14.05.2024 15:21
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Eskişehir'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kazım Tezişçi Gündüzlü Bakım Merkezi hizmetlerinden faydalanan engelliler tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşma gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinin engelliler için yürütülen atölye faaliyetlerine desteklerinin süreceğini vurguladı.

"Temel prensibimiz, engellilerimizin her alanda şartsız desteklenmesidir"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ise, yapmış olduğu konuşmasında, "Merkezimizde bulunan atölyelerde gerçekleştirilen faaliyetler göz önüne alındığında engellilerimiz açısından önemli bir hizmet olduğu görülmektedir. Bakanlığımızın da vizyonuna uygun olarak engelli vatandaşlarımızın ve yakınlarımızın sosyal entegrasyonunun bu çerçevede sağlanmasını amaçlamaktayız. İl Müdürlüğü olarak temel prensibimiz, engellilerimizin her alanda şartsız desteklenmesidir" dedi.

Engelliler tarafından hazırlanan mini konser ve şiir okunması ile sona eren açılış programı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcıları, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kuruluş idarecileri ve engellilerin katılımları ile gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Haftası'nda Eskişehir'de sergi açıldı - Son Dakika

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