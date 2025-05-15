Engelliler Haftası\'nda Eskişehir Gezisi

Engelliler Haftası çerçevesinde, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün destek verdiği 33 engelli birey ve onlara eşlik eden 14 refakatçisi Eskişehir'i dolu dolu gezdi.

Eskişehir ziyaretinin ilk durağı, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Safiye Gönül Bayar Huzurevi oldu. Kocaeli'nden gelen misafirler, burada Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak tarafından karşılandı. İl Müdürü Bayrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkileşimlerin kurumlar arası işbirliğini güçlendirdiğini ve engelli bireyler ile yaşlıların bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

Engelli bireyler farklı türden hayvanları gördü

Huzurevi ziyaretinin ardından Kocaeli heyeti ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na geçildi. Engelli bireyler ve refakatçileri Hayvanat Bahçesi'nde farklı türden hayvanları görme imkanı buldu. Ardından masalsı atmosferiyle büyüleyen Masal Şatosu'nu ziyaret ederek keyifli anlar yaşadı. Kültürel gezi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ile devam etti. Ziyaretçiler, tarihin ve bugünün önemli şahsiyetlerinin gerçekçi balmumu heykellerini yakından inceleyerek bilgi edinip bol bol fotoğraf çektirdi. Müze gezisi, katılımcılar için hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim oldu.

Refakatçileri eşliğinde unutulmaz hatıralar biriktirdiler

Eskişehir'in tarihi dokusunu yansıtan Tarihi Odunpazarı Evleri, gezinin son durağı oldu. El sanatları dükkanları ve yerel lezzetlerin sunulduğu mekanlar da heyetin ilgisini çekti. Engelliler Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen Eskişehir gezisi, Kocaeli'nden gelen engelli bireylerin ve refakatçilerinin unutulmaz hatıralar biriktirmesini sağladı. Sosyal etkileşim, kültürel keşif ve eğlenceli aktivitelerle dolu bu gezi, engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR