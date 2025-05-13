Engelliler Haftası'nda gönüllere dokunan ziyaretler - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda gönüllere dokunan ziyaretler

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Engelliler Haftası'nda gönüllere dokunan ziyaretler Kurumlar, fabrikalar ve merkezlerde engellilere destek mesajı Engelliler Haftası kapsamında Erzurum'da bir dizi anlamlı ziyaret gerçekleştirildi.

13.05.2025 10:08  Güncelleme: 10:29
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Engelliler Haftası'nda gönüllere dokunan ziyaretler

Kurumlar, fabrikalar ve merkezlerde engellilere destek mesajı

ERZURUM - Engelliler Haftası kapsamında Erzurum'da bir dizi anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, hem üretime katılan engelli bireyleri hem de bakım ve destek hizmeti alan vatandaşları ziyaret ederek moral verdi. Ziyaretlerde engellilerle sohbet edildi, çalışanlara hediyeler takdim edildi, 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlandı.

Fabrika ziyareti: Üretime katkı takdir edildi

İlk ziyaret, kentte faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasına yapıldı. Fabrikada çalışan engelli bireylerle buluşan heyet, Fabrika Müdürü Murat Yurttaş'tan üretim süreci ve fabrikanın genel işleyişi hakkında bilgi aldı. Engelli bireylerin üretime katkılarını yerinde gözlemleyen kurum müdürleri, fabrikanın sosyal sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü çalışmaları takdir etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Engelli bireylerin üretimin bir parçası olması, toplumsal kalkınmanın temelidir. Bizler, engellilik durumunu bir eksiklik değil; farklılık olarak gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Her bireyin toplumda eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Sadece özel günlerde değil, yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bugün burada onların çalışma ortamlarında bulunmak, üretime sağladıkları katkıyı yerinde görmek bizim için çok kıymetli. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimler ve özel sektörle iş birliği içinde yürüttüğümüz her adım, bu kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın sizlere selamlarını ve iyi dileklerini iletmek isterim."

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise şunları söyledi: "Engelli kardeşlerimizin iş gücüne katılımını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın sizlere selamlarını iletiyorum."

Mutlu, 2025 Aile Yılı kapsamında engellilere yönelik istihdam imkanlarının artırıldığını belirterek şöyle devam etti: "Kamu ve özel sektörde engelli bireylerin istihdamına dair teşvikler devam ediyor. İŞKUR olarak mesleki eğitim kurslarından danışmanlık hizmetlerine kadar çok yönlü destekler sunuyoruz. Her bir engelli vatandaşımızın kendi yetenekleri doğrultusunda üretime katılmasını sağlamak öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda 13-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı, iş dünyasıyla daha kolay buluşma imkanı sağlayacak."

Ziyaretin sonunda fabrika çalışanlarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Güzide Bakım Merkezi'nde Duygusal Anlar ve Hemşireler Günü Kutlaması

Ziyaretlerin ikinci durağı Güzide Bakım Merkezi oldu. Kurumda kalan engelli bireylerle yakından ilgilenen heyet, onlarla sohbet ederek moral verdi. Ziyaret sırasında bakım merkezinde görev yapan hemşire ve sağlık personelinin 12 Mayıs Hemşireler Günü de kutlandı. Kurum personeline çeşitli hediyeler sunularak özverili hizmetleri için teşekkür edildi.

Koordinasyon Merkezi Ziyareti: İş Birliğine Vurgu

Aynı ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Kurum Müdürü Mahmut Temel'den merkez çalışmaları hakkında bilgi alan Aykut ve Mutlu, burada bulunan engelli bireylerle de bir süre sohbet etti. Merkezin yürüttüğü sosyal destek ve rehabilitasyon faaliyetleri takdirle karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, engellilere yönelik hizmet ve altyapı çalışmaları dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Zihinsel Engelliler Derneği ile Final

Ziyaret programının son durağı ise Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği oldu. Dernek Başkanı Şaban Hepekbiç ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu buluşmada, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar, çözüm önerileri ve iş birliği imkanları görüşüldü. Dernek üyeleri, yapılan bu anlamlı ziyaretin kendileri için büyük moral olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Haftası'nda gönüllere dokunan ziyaretler - Son Dakika

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