Engelliler Haftası'nda Jandarmadan Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelliler Haftası'nda Jandarmadan Destek

Engelliler Haftası\'nda Jandarmadan Destek
13.05.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta engelli gençler ve aileleri için düzenlenen etkinlikte birlik mesajları verildi.

Zonguldak'ta Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte jandarma personeli, engelli gençler ve aileleri bir araya geldi. Yoğun katılımın sağlandığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kozlu Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Sacide Kilci ve Kozlu Jandarma Karakol Komutanı Aslı Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, ilçedeki engelli gençler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda jandarma personeli katıldı.

"Sizler bu vatanın birer parçası ve bizlere emanetisiniz"

Kozlu Jandarma Karakol Komutanı Aslı Yılmaz, engelli bireylerin toplumdaki önemine değinerek engelliler ve ailelerine yönelik bir konuşma yaptı. Yılmaz, "Sizler sadece ailelerinizin değil, bu aziz vatanın da öz evlatlarısınız. Her birinizin varlığı bizler için çok kıymetli. Jandarma teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız. Engel denilen şeyin yüreklerde olmadığını, sevgi ve dayanışmayla her zorluğun aşılabileceğini bugün burada bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece bugün değil, her zaman yanımızdalar"

Etkinlikte duygularını dile getiren Mertcan Üstün'ün anne ve babası Metin ve Emine Üstün çifti, organizasyondan duydukları memnuniyeti belirterek şunları söyledi:

"Bu anlamlı günde bizi hem mutlu eden hem de duygulandıran bu etkinlik için öncelikle Kozlu Sosyal Hizmetler İlçe Müdürümüz Sayın Sacide Kilci ve personeline, ardından Kozlu Jandarma Karakol Komutanı Aslı Yılmaz ile tüm jandarma personelimize tüm aileler adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler, sadece belirli günler ve haftalarda değil, bu ülkenin evlatlarına her daim sahip çıkıldığının ve çıkılacağının bilincindeyiz. Bu güveni hissetmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır."

Samimi bir atmosferde geçen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelliler Haftası'nda Jandarmadan Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:11:20. #7.12#
SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda Jandarmadan Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.