Engelliler Haftası\'nda KSBÜ Rektör Yardımcısı Engellileri Ziyaret Etti

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Engelliler Haftası nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi ve Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Zeren, engelliler haftasını kutlayarak sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Zeren'e, KSBÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ve Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özyurt da eşlik etti.

Ziyarette, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Kasal, Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Hatice Yakar ve sporcular yer aldı. - KÜTAHYA