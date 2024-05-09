Engelliler Haftasında Düzce Üniversitesi Rektörü Engelsiz Üniversite Programında Öğrencilerle Buluştu

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Engelliler Haftasında Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen programda Düzce Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, akademik ve idari personel ve öğrencilerle bir araya geldi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak ile üniversite mensupları katıldı.

Engelliler Haftası çerçevesinde görüş ve önerilerin paylaşıldığı programda Rektör Nedim Sözbir; Dünya Üçüncüsü olarak Trisome Games Antalya 2024'de Master 1 alanında ülkemize ilk kez madalya kazandıran, alanında en fazla milli olan milli yüzücümüz Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Fatma Çağla Demir ile bir süre sohbet ederek, engelleri aşan ve bizleri gururlandıran başarısından dolayı tebrik etti. - DÜZCE