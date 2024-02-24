Engelliler için ÖTV indirimi kararı

Kayseri'de yüzde 81 engeli olan Avukat İsmail Arslan'ın başvurusu üzerine mahkeme tarafından yüzde 90 oranında engel raporunun altında raporu olan vatandaşların da ÖTV indiriminden faydalanmasına yönelik çıkan karar, Türkiye'de ilk olarak engelliler için emsal niteliğinde oldu.
Önemli olanın oran değil engelli bireyin araç kullanıp kullanamaması olduğunu söyleyen Avukat İsmail Arslan, "Ben araç kullanma durumu olmayan bir engelliyim. Yani engelim yüzünden araç kullanamam ama mevcut yasal düzenleme diyor ki engel oranı yüzde 90'ın altındaysa engellinin aracı bizzat kendisi kullanmak kaydıyla ÖTV istisnasından yararlanır diyor. Yüzde 90'ın üzerindeyse problem yaşatmam diyor. Ben yüzde 90 altında yüzde 81 engelliyim ama araç kullanmada yüzde 100 engelliyim. Yani araç kullanamam. Vergi dairesine bir talepte bulundum ve dedim ki ben özel tüketim istisnasından yararlanmak istiyorum dedim. Vergi dairesi de yasal düzenlemeyi gerekçe göstererek ret etti başvurumu ama olayı hukuk önüne taşıdık. Hukuk da "Evet bu birey engelli ve araç kullanabilir durumda değil" dedi. Dolayısıyla "Bu bireyden ÖTV alınmaması gerekir" dedi. Bu durum, benim durumumda olan on binlerce engelliye emsal bir karardır. Mevzuat ne diyor önemli değil, önemli olan sizin kişisel durumunuz. Siz araç kullanamıyor iseniz, engelliyseniz ve heyet raporu ile bunu ispatlayabiliyorsanız bunun prosedürünü yerine getirip mahkeme yoluyla bu hakkınızı elde edebilirsiniz" dedi.
Arslan, Türkiye'de ilk olan kararın diğer engelli vatandaşlar için de çıkmasını umduğunu söyleyerek, "Bu karar da Türkiye'de bir ilk. Engelli vatandaşlar öncelikle ÖTV ve MTV istisnasından yararlanmak istiyorum diye vergi dairesine talepte bulunacaklar. Vergi dairesi de mevzuatı göstererek ret edecek. Bu ret işlemini de mahkemeye taşıyacaklar ve umarım benim kararım emsal nitelikte olduğu için benzer kararlar onlara da çıkacaktır. Oranın ne olduğu önemli değil. Önemli olan çok basit bir kıstasımız var. Engelli araç kullanabilir kapasitesinde olmayacak yani araç kullanabilir durumda olmayacak. Araç kullanamayan engelliler bu haktan yararlanır diye umuyorum. Çünkü hukuk sisteminde de ilk defa bu karar çıktı. Bu kararın bir özelliği de şu; yasa ile çakışmıyor ama yasal alt düzenleme ile çakışıyor. Yasal alt düzenleme diyor ki "Aracı engelli özel tertibatla kendisi kullanırsa bu haktan yararlanır" diyor ama hukuk da "Hayır, adam engelli ve özel tertibat kullanma şansı yok. Buna sen ÖTV istisnasından yararlanma hakkı vermemezlik edemezsin" diyor. Bu konuda Türkiye'deki her yerdeki engellilerin istifade etmesini umut ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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