Engellilere Destek Projesi Ahlat'ta Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engellilere Destek Projesi Ahlat'ta Tamamlandı

Engellilere Destek Projesi Ahlat\'ta Tamamlandı

Ahlat'ta 8 köyde yürüme engellilere 8 bin m² parke yol ve 1,5 km stabilize yol yapıldı.

31.10.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı 8 köyde yürüme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımı için 8 bin metrekare parke yol ve gezi alanı ile 1,5 kilometrelik stabilize yapımı tamamlandı.

Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle köylerdeki yürüme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımı için örnek bir projeyi hayata geçirdi. Ahlat Kaymakamlığı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden alınan öneriler doğrultusunda ilk etapta ilçeye bağlı 8 köyde yaşayan 13 engelli bireyin ulaşımlarını kolaylaştırma ve ev ortamından sıyrılıp sosyal hayata katılımlarını sağlamak adına 8 bin metrekare parke yol ve gezi alanı ile 1,5 kilometrelik stabilize yapımını tamamladı. Yapılan yatırım ve yollarla özellikle yürüme engelli bireyler tekerlekli ve akülü araçlarıyla köy içi ulaşımda rahata kavuşurken, evlerinin önlerine yapılan parke gezi alanlarında da gezmenin keyfini çıkarıyor.

Yoğurtyemez köyünde yaşayan Mehmet Sıddık Gören, evinin önüne yapılan parke yol ve alan sayesinde yatağa mahkum evladını tekerlekli sandalye ile dışarı çıkarıp gezdirdiğini söyledi. Gören, "Valiliğimiz ve kaymakamlığımız evimizin önüne parke taşı döşediler. Engelli çocuğumuz var, onu çıkarıp gezdiriyorum. Onun için de çok güzel oldu. Önceden taşlıktı, gezdiremiyordum. Şimdi parke oldu, rahatlıkla gezdirebiliyorum. Kaymakamımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yürüme engelli olduğu için önceleri dışarı çıkıp gezemediğini, şu an rahatlıkla köyde ve evinin bahçesinde gezdiğini söyleyen Hatice Coşkun, "Bir engelli olarak ben çok zorluk çekiyordum, dışarı çıkamıyordum. Özellikle fizik tedavime gidemiyordum. Kışın çok zorlanıyordum, sıkıntı çekiyordum. Bu sayede çok rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Artık çok rahatım, tekerlekli sandalyem artık bir taşa, bir çukura takılıp kalmadan rahat bir şekilde gidip geliyorum. Çok çok teşekkür ederim bizi düşündükleri için. Bizi unutmadıkları için sayın valimize ve sayın kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yoğurtyemez köyü muhtarı İdris Coşkun ise, "Köyümüzdeki engellilere bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Engellilerimiz önceden zorluk çekiyorlardı, parke onlar için çok güzel bir imkan oldu. Dışarıya çıkamıyorlardı, fizik tedaviye ve rehabilitasyona gidip geldiklerinde özellikle yağışlı havalarda çamurlu yollarda araçlar gidip gelemiyordu. Bu güzel çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese, kurumlarımıza, sayın valimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Uludere köyü muhtarı Şükrü Akar da, "Köyümüzdeki engellilerin sıkıntılarını giderdikleri için devletimize, kaymakamımıza ve her kimin emeği geçmişse çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, bitlis, Eğitim, Yerel, Yaşam, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engellilere Destek Projesi Ahlat'ta Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:24:10. #1.11#
SON DAKİKA: Engellilere Destek Projesi Ahlat'ta Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.