Engellilere Empati İstasyonu ile Anlayış

14.05.2026 14:43
Kayseri AFAD, Engelliler Haftası'nda Empati İstasyonu düzenleyerek vatandaşlara engelli zorluklarını deneyimletti.

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde Engelliler Haftası dolayısıyla oluşturulan Empati İstasyonu'nda kurulan parkurlarda vatandaşlar, engellilerin yaşadığı zorlukları yaşayarak öğrendi.

AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Mehmet Altun İlkokulu'nun destekleriyle kurulan Empati İstasyonu'nda vatandaşlar, engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları empati kurarak öğrendi. Bir AVM'de kurulan parkurlarda görme, işitme ve bedensel engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları yaşayarak anlatmak amaçlandı. Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Bülent Köseoğlu parkurlar hakkında bilgiler vererek; "Bugün burada kurum ve okullarımızın katkılarıyla empati istasyonları oluşturduk. Burada 7 tane istasyonumuz var, öğrencilerimiz ve halkımız davetli. Amacımız hayatında herhangi bir özel ihtiyaç duyulan bireyin çektiği zorlukları diğer bireylerin deneyimlemesi. Duygularını anlamak istiyoruz. Empati, duyguları anlamakla başlıyor. İnsanlar bunu deneyimledikten sonra duygularını ifade edebilir diye düşünüyoruz. AFAD koordinatörlüğünde gerçekleşen program; Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu, Avukat Mehmet Altun İlkokulu ve eğitimcilerimiz bu programa destek verdiler. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Mehmet Altun İlkokulu Müdürü Cuma Çalık ise vatandaşların daha duyarlı hale gelmelerini amaçladıklarını kaydederek; "Yapmış olduğumuz ortak çalışmayla beraber 7 tane istasyon oluşturduk. Bu istasyonlar çerçevesinde insanları duyarlı hale gelmesini amaçlıyoruz. İnsanlarımız buraya gelerek istasyonlarımızı deniyorlar, engelli vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorunları görerek daha duyarlı hale geliyorlar" diye konuştu.

"Daha güzel bir dünyaya hazırlamak için buradayız"

AFAD Kayseri Birlik Müdürü Hasan Say da; "Engelliler Haftası'nda Kayseri Valiliğimiz ve Kayseri AFAD İl Müdürlüğümüz olarak burada kurulan istasyonlarda engelli vatandaşlarımızın normal hayatta neler yaşadığını sağlam bireylerimize uygulatarak empati kurmalarını sağlamak amaçlı okullarımızla birlikte göstermeye çalışıyoruz. Buradaki en önemli amacımız da vatandaşlarımıza özel bireylerimizin neler yaşadığını hissettirmek, kendilerini onların yerine koyarak daha güzel bir dünyaya hazırlamak için burada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Parkurları deneyimleyen Ayça Demir; engelli bireyleri anlamak için herkesi Empati İstasyonu'na davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye'de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
