Engellilere ve Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engellilere ve Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği

Engellilere ve Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği

İş Kurumu, Aydın'da engelli ve eski hükümlülere 9.2 milyon TL hibe desteği sundu.

04.12.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Kurumu engelli ve eski hükümlü olan vatandaşlar için iş kurma desteğini sürdürürken, Aydın'da 2016 yılından itibaren 110'u engelli birey olmak üzere toplamda 182 projeye 9 milyon 255 bin TL tutarında hibe desteği verildi.

Engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için sunduğu hibe desteği programıyla girişimcilik yolunda desteklerini sürdüren Türkiye İş Kurumu, kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere 400 bin TL, eski hükümlü vatandaşlara ise 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe desteği sunuyor. Bu destekle engellilerin ve eski hükümlülerin istihdama katılımı teşvik edilerek, onların iş dünyasında yer almaları sağlanıyor.

Engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için önemli projelere imza atan Çalışma ve İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılından bugüne kadar 110'u engelli birey olmak üzere toplamda 182 proje hayata geçirilirken bu projeler için 9 milyon 255 bin TL tutarında hibe desteği verildi.

Çalışma ve İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın istihdama kazandırılması için yürüttüğümüz hibe projeleri ve danışmanlık çalışmaları ile onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı 6 Aralık 2024 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze ve Hizmet Merkezlerimize bekliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hibe Desteği, Engelliler, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engellilere ve Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: Engellilere ve Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.