Engelsiz Çanakkale Programı Gerçekleşti - Son Dakika
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Engelsiz Çanakkale Programı Gerçekleşti

Engelsiz Çanakkale Programı Gerçekleşti

Çanakkale'de engelsiz yaşam için düzenlenen programda, özel çocukların eserleri sergilendi.

03.12.2024 19:15
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Engelsiz Çanakkale programı gerçekleştirildi.

Polis Denizevi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Çanakkale Valisi Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, polisler, aileler ve çocukları katıldı. Program Birlikte Sanatla Projesi tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Programda açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, katkılarından dolayı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Kurt, aileler ve çocuklar ile birlikte bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sosyal projelerin devam edeceğini söyledi. Vali Ömer Toraman ise, konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların kullanımı için alınan 10 tekerli sandalyeyi muhtarlara teslim etti.

Program özel çocukların tarafından Birlikte Sanatla Projesi kapsamında 6 hafta boyunca yapılan ürünlerin tanıtıldığı serginin gezilmesi ile sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güvenlik, Eğitim, Sanat, Yerel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelsiz Çanakkale Programı Gerçekleşti - Son Dakika

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