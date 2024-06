Engelsiz Plajı'nın Bakımsızlığı Engellilerin Tepkisini Çekti

Yerel

Yalova Belediyesi tarafından 2015 yılında Akasya Plajı'nda hizmete açılan Engelsiz Plajı'nın son durumu engelli vatandaşların tepkisini çekti. Engelliler bakımsızlık ve ilgisizlikten kullanılmaz hale gelen Engelsiz Plajı'nın adına uygun hale getirilmesini istedi.

Akasya Plajı'nda bulunan Engelsiz Plajı, kullanılmaz hale geldi. Plajda engelli bireylerin tekerlekli sandalyeleriyle kumsaldan iskeleye gittiği platform tamamen parçalandı. Parçalanan malzemeler ise bölgedeki duş kabinlerinin bulunduğu alana gelişi güzel bırakıldı. Öte yandan engellilerin denize giriş yaptığı iskele ise kullanılmaz hale geldi. Yazın tek eğlenceleri denize girmek olan engelliler, bu haklarının da ellerinden alınmasından dert yandı. Yalova Belediyesi'nin konuya duyarsız kaldığını ifade eden engelliler, yetkililerden bir an önce konunun çözülmesini istedi.

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Basketbol Takımı sporcusu bedensel engelli Emirhan Faydalı, yaşanan sıkıntıyla ilgili Yalova Belediyesi'ne başvurduğunu fakat halen bir geri dönüş alamadıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde plaja arkadaşlarıyla geldiğini fakat denize giremediğini anlatan Faydalı, "Engelli bireyler de buraya gelip bu durumu görünce geri dönüyorlar. Çünkü denize ulaşmamız lazım bir şekilde. Burada geçiş vardı, köprü. Artık atıl durumda. Buranın yapılmasını talep ediyoruz. Burası tek engelsiz plaj. Çok kolaylıkla giriyorduk buraya. 2-3 aydır burası böyle. Ben 2 aydır sahilde geziyorum, hep görüyorum burayı. Üzücü bir durum. Yazın devamlı buraya geliyordum ama atıl durumda olduğu için maalesef giremiyoruz" dedi.

"Engellilere destek olmamız lazım, köstek değil"

Emirhan'ın babası Mustafa Faydalı ise herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, "Her bir birey engelli adayıdır. Biz engellilere destek olmamız lazım, köstek değil. O yüzden bir an önce yetkililerden buranın yapılmasını talep ediyorum. Yaz bitmeden en azından. Denize girmeye engellilerin de hakkı var. Ben de engeli çocuğu olan biri olarak bunları görüyoruz, üzülüyoruz. Engellilere destek olmamız lazım. Onları hayatta tutmamız lazım. Hayata, topluma kazandırmamız lazım her şeyden önce. En kısa zamanda yapılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı. - YALOVA