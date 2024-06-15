Engelsiz Plajı'nın Bakımsızlığı Engellilerin Tepkisini Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelsiz Plajı'nın Bakımsızlığı Engellilerin Tepkisini Çekti

Yalova Belediyesi tarafından hizmete açılan Engelsiz Plajı, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Engelliler, plajın adına uygun hale getirilmesini istiyor.

15.06.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Belediyesi tarafından 2015 yılında Akasya Plajı'nda hizmete açılan Engelsiz Plajı'nın son durumu engelli vatandaşların tepkisini çekti. Engelliler bakımsızlık ve ilgisizlikten kullanılmaz hale gelen Engelsiz Plajı'nın adına uygun hale getirilmesini istedi.

Akasya Plajı'nda bulunan Engelsiz Plajı, kullanılmaz hale geldi. Plajda engelli bireylerin tekerlekli sandalyeleriyle kumsaldan iskeleye gittiği platform tamamen parçalandı. Parçalanan malzemeler ise bölgedeki duş kabinlerinin bulunduğu alana gelişi güzel bırakıldı. Öte yandan engellilerin denize giriş yaptığı iskele ise kullanılmaz hale geldi. Yazın tek eğlenceleri denize girmek olan engelliler, bu haklarının da ellerinden alınmasından dert yandı. Yalova Belediyesi'nin konuya duyarsız kaldığını ifade eden engelliler, yetkililerden bir an önce konunun çözülmesini istedi.

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Basketbol Takımı sporcusu bedensel engelli Emirhan Faydalı, yaşanan sıkıntıyla ilgili Yalova Belediyesi'ne başvurduğunu fakat halen bir geri dönüş alamadıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde plaja arkadaşlarıyla geldiğini fakat denize giremediğini anlatan Faydalı, "Engelli bireyler de buraya gelip bu durumu görünce geri dönüyorlar. Çünkü denize ulaşmamız lazım bir şekilde. Burada geçiş vardı, köprü. Artık atıl durumda. Buranın yapılmasını talep ediyoruz. Burası tek engelsiz plaj. Çok kolaylıkla giriyorduk buraya. 2-3 aydır burası böyle. Ben 2 aydır sahilde geziyorum, hep görüyorum burayı. Üzücü bir durum. Yazın devamlı buraya geliyordum ama atıl durumda olduğu için maalesef giremiyoruz" dedi.

"Engellilere destek olmamız lazım, köstek değil"

Emirhan'ın babası Mustafa Faydalı ise herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, "Her bir birey engelli adayıdır. Biz engellilere destek olmamız lazım, köstek değil. O yüzden bir an önce yetkililerden buranın yapılmasını talep ediyorum. Yaz bitmeden en azından. Denize girmeye engellilerin de hakkı var. Ben de engeli çocuğu olan biri olarak bunları görüyoruz, üzülüyoruz. Engellilere destek olmamız lazım. Onları hayatta tutmamız lazım. Hayata, topluma kazandırmamız lazım her şeyden önce. En kısa zamanda yapılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Yalova, Engelliler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelsiz Plajı'nın Bakımsızlığı Engellilerin Tepkisini Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:44:34. #1.11#
SON DAKİKA: Engelsiz Plajı'nın Bakımsızlığı Engellilerin Tepkisini Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement