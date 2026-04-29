Engelsiz Yaşam Merkezi engelleri sanatla aşıyor
Engelsiz Yaşam Merkezi engelleri sanatla aşıyor

29.04.2026 14:18  Güncelleme: 14:19
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla atık malzemeleri sanata dönüştürerek hem üretime katkı sağlıyor hem de özgüvenleri güçleniyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi, engelleri sanatla aşıyor. Merkezde eğitim gören özel öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hayata "Üretken bir pencereden" bakıyor.

Üretim atölyesinde eğitim alan 30 öğrenci; gazoz kapakları, ahşap mandallar, kağıt, pamuk ve kumaş gibi geri dönüşüm malzemelerini kullanarak birbirinden anlamlı dekoratif ürünler ortaya koyuyor. Ahşap boyama, taş süsleme, abajur yapımı ve elyaftan süs kutuları gibi geniş bir yelpazede üretim yapan öğrenciler, her geçen gün yeni bir tasarımın hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Merkezde yürütülen çalışmalar yalnızca el becerilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerin özgüvenlerinin artmasına ve toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarına katkı sağlıyor. Keyifli ve verimli bir ortamda gerçekleştirilen atölye çalışmaları, öğrencilerin merkeze severek gelmelerini sağlayan en büyük motivasyon kaynağı haline geldi.

Eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi için lojistik destek de sağlayan Adıyaman Belediyesi, öğrencileri belediyeye ait servislerle evlerinden alarak merkeze getiriyor; eğitim sonunda ise yeniden güvenli bir şekilde evlerine ulaştırıyor.

Özel ihtiyaçlı bireylerin sanatla buluşmasına imkan tanıyan, onların üretim süreçlerinde aktif rol almalarını destekleyen bu çalışmalardan duyulan memnuniyet dile getirildi. Öğrenci aileleri ve kursiyerler, merkezin sosyal yaşama kazandırdığı değerden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

