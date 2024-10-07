Engelsiz Yaşam Merkezi, Otizmli Kübranur'un Sağlığını Kurtardı: 26 Kilo Verdi - Son Dakika
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Yerel

Engelsiz Yaşam Merkezi, Otizmli Kübranur'un Sağlığını Kurtardı: 26 Kilo Verdi

Engelsiz Yaşam Merkezi, Otizmli Kübranur\'un Sağlığını Kurtardı: 26 Kilo Verdi

Mersin'de, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde antrenman yapan otizmli Kübranur Çelik, 6 ayda 26 kilo vererek 105 kilodan 79 kiloya düştü. Antrenör Emirhan Uka, düzenli spor ve sağlıklı beslenme ile Kübra'nın sağlık durumunun düzeldiğini açıkladı.

07.10.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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Mersin'de, otizmli 24 yaşındaki Kübranur Çelik, Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde 26 kilo verdi. 3 yaşında Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan Çelik, merkezin fitness salonundaki sıkı bir eğitim programının ardından 6 ayda 105 kilodan 79 kiloya indi. Çelik'in antrenörü Emirhan Uka, hedeflerinin 6-7 kilo daha vermek olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açtığı Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve onlara iyi gelmeye devam ediyor. 3 yaşında Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan Çelik, Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde 26 kilo verdi. Daha önceleri oldukça hareketli bir yapıya sahip olan ve ayağından ameliyat edildikten sonra hareketsizleşen Kübranur, sık ve aşırı yemek yiyerek 105 kiloya ulaştı. Son zamanlarda sağlık durumunun kötüye gitmesi sebebiyle Engelsiz Yaşam Merkezinde bulunan fitness salonuna yazılan Çelik, beden eğitimi öğretmeni ve fitness antrenörü Emirhan Uka eşliğinde, haftanın 3-4 günü yoğun bir eğitim programına başladı. Başlarda antrenmanlarda zorluk çeken Kübranur, sıkı bir motivasyon ve azim göstererek 6 ay gibi kısa bir sürede 105 kilodan 79 kiloya indi. Kilo verdikten sonra sağlık durumu düzelen ve değerleri normale dönen Çelik, artık kendini oldukça iyi hissediyor.

"Hedefimiz 6-7 kilo daha vermek"

Engelsiz Yaşam Merkezinde görev yapan Emirhan Uka, merkeze gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte eş zamanlı spor yapabilme imkanı olduğunu, bu sayede de ailelerin çocuklarıyla beraber kaliteli zaman geçirebildiklerini söyledi. Merkezde sporun yanı sıra çeşitli kursların da bulunduğu ifade eden Uka, kendilerine başvuran Kübra'nın, 6 ay gibi kısa bir sürede yaptığı düzenli ve sıkı antrenman sonucu ciddi kilo verdiğini belirtti. Uka, "İlk başladığımız antrenman programı, kardiyovasküler sistemi çalıştırıyor. Antrenmanın 20-25 dakikası interval antrenmanlar, sonrasında kardiyo çalışıp hafif ağırlıklarla bitiriyorduk, şu an profesyonel anlamda 1,5 saat antrenman yapıyor. Bunun yanında beslenme düzeni de çok iyi ve sağlıklı. Bu konuda aileyi de tebrik ediyoruz. Çünkü çok özverili ve bizimle ortak bir şekilde süreci yönettiler. Kübra 6 ay gibi bir sürede 26 kilo verdi. Hedefimiz 6-7 kilo daha vermek ve bunu stabil bir şekilde koruyabilmek" dedi.

"Şu an herhangi bir sağlık problemi yok"

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan kişilerde yeme bozuklukları yaşanabileceğini vurgulayan Uka, "Bu kişilerde düzensiz yemek yeme, günde 6-7 öğünlere çıkan bir yeme alışkanlığı oluyor. İlerleyen zamanlarda kalp damar hastalıkları, obezite ve obezite öncesi yaşanan problem ve sorunları açığa çıkabiliyor. Kübra buraya başladıktan sonra, 3 öğün düzenli beslenmeye başladı ve şu an herhangi bir sağlık problemi yok" diye konuştu.

Merkezden faydalanan ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını da kaydeden Uka, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özel bireyler ve ailelerinin hayatlarının her alanında yanlarındayız" ifadesini kullandı.

Anne Çelik: "Kızım otizmli ve yemeyi çok seviyordu"

Kübranur Çelik'in annesi Halime Çelik, Engelsiz Yaşam Merkezine geldikten sonra kızında yaşanan olumlu değişimleri anlatarak, "Kızım otizm hastası ve yemeyi çok seviyordu. Buraya gelmeye başlayalı 6 ay oldu ve Kübra 105 kilodan 79 kiloya düştü. Şimdilerde çok mutlu ve biz de sevinçliyiz" şeklinde konuştu. Kübra'nın küçük yaşlarda hiperaktif bir çocuk olduğu belirten Çelik, "Kübra sürekli zıplayan bir çocuktu. Bir ayağından ameliyat geçirince, o hareketliliği gitti. Birdenbire çok fazla kilo aldı. Hastaneye götürdüğümde, insüline karşı direnci olduğunu ve bağırsaklarında genişleme olduğunu söylediler. Kalp nabzı çok hızlı atıyordu. Şimdi çok sağlıklı ve değerleri gayet güzel" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Yaşam Merkezi, Otizmli Kübranur'un Sağlığını Kurtardı: 26 Kilo Verdi - Son Dakika

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