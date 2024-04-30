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Enkaz kentte haşere ile mücadelede ilaçlama sürüyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da büyükşehir belediyesi ekipleri, haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da binlerce vatandaş konteyner kentlerde ve bireysel yaşamaya başlamıştı. Depremzede vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte haşere sorunu yaşamaya başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, erken başlayan haşere sorunuyla mücadele kapsamında kurum planlaması ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 15 ilçede haşerelerin yayılımını önlemek amacıyla uçkun ilaçlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde insan sağlığını tehdit eden ve insanlara rahatsızlık veren haşere ve sineklerle mücadele çalışmalarını geceleri de sürdürüyor. HBB ekipleri faaliyetlerini; park, bahçe ve su birikintilerinin bulunduğu alanlar başta olmak üzere en az nüfuslu bölgelerde bile titizlikle yürütüyor. Büyükşehir yetkilileri, ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini ve halkın sağlığının korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. Ayrıca vatandaşların şikayetlerini HBB'nin sosyal medya hesaplarından, 444 12 06 ve Alo 153 hattı üzerinden iletebilecekleri bilgisi paylaşıldı.