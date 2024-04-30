Enkaz kentte haşere ile mücadelede ilaçlama sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Enkaz kentte haşere ile mücadelede ilaçlama sürüyor

Enkaz kentte haşere ile mücadelede ilaçlama sürüyor

Depremin vurduğu Hatay'da büyükşehir belediyesi ekipleri, haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Depremzede vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte haşere sorunu yaşamaya başladı.

30.04.2024 00:21  Güncelleme: 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enkaz kentte haşere ile mücadelede ilaçlama sürüyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da büyükşehir belediyesi ekipleri, haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da binlerce vatandaş konteyner kentlerde ve bireysel yaşamaya başlamıştı. Depremzede vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte haşere sorunu yaşamaya başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, erken başlayan haşere sorunuyla mücadele kapsamında kurum planlaması ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 15 ilçede haşerelerin yayılımını önlemek amacıyla uçkun ilaçlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde insan sağlığını tehdit eden ve insanlara rahatsızlık veren haşere ve sineklerle mücadele çalışmalarını geceleri de sürdürüyor. HBB ekipleri faaliyetlerini; park, bahçe ve su birikintilerinin bulunduğu alanlar başta olmak üzere en az nüfuslu bölgelerde bile titizlikle yürütüyor. Büyükşehir yetkilileri, ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini ve halkın sağlığının korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. Ayrıca vatandaşların şikayetlerini HBB'nin sosyal medya hesaplarından, 444 12 06 ve Alo 153 hattı üzerinden iletebilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İHA

Hatay, Çevre, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz kentte haşere ile mücadelede ilaçlama sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 01:15:30. #1.12#
SON DAKİKA: Enkaz kentte haşere ile mücadelede ilaçlama sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement