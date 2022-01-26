Üye Girişi
Enkazın altındaki köpek kurtarıldı - Son Dakika

Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

26.01.2022 10:39
Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde birkaç ay önce faaliyete giren Kahta Hayvan Pazarının çatısı yoğun kar yağışına dayanmayarak çöktü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde birkaç ay önce faaliyete giren Kahta Hayvan Pazarının çatısı yoğun kar yağışına dayanmayarak çöktü.

Kahta'da yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı sonrası biriken kar ağırlığını kaldıramayan ilçedeki seralar, ahırlardan sonra hayvan pazarı da nasibini alarak yıkıldı. Yıkılan enkazın altında kalan bir köpeğin bilgisini alan Kahta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hemen olay yerine giderek arama kurtarma çalışmasına başladı. Yarım saat süren arama kurtarma çalışmasından sonra enkazın altında kalan köpek sağ olarak kurtarıldı.

Kahta Belediyesi'nde görevli veteriner hekim tarafından tedavi edilen köpeğin, daha sonra hayvan barınağına götürüldüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

Enkazın altındaki köpek kurtarıldı
Enkazın altındaki köpek kurtarıldı
Enkazın altındaki köpek kurtarıldı
Enkazın altındaki köpek kurtarıldı
Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

YORUMLAR
500

Arama Kurtarma, Adıyaman, Köpek, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Enkazın altındaki köpek kurtarıldı - Son Dakika


4 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanı 8 Şubat'ta iş bırakıyor! Tutulmayan sözleri protesto edecekler! 4 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanı 8 Şubat'ta iş bırakıyor! Tutulmayan sözleri protesto edecekler!         
10:40
Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor         
10:35
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12

Son Dakika Haberleri
10:35 Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor
10:15 Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı
10:10 ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı
10:04 Antalya'da belediyeden esprili ''tuzlama'' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi
10:01 İşsizlik için yeni hamle! 6 aydan fazla işsiz olan kişilere devlet desteği
09:56 Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi
09:55 Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor
09:49 2022 ek ders ücretleri netleşti! Öğretmenler ilk 6 ayda ne kadar alacak?
09:44 İstanbul'da bir kepçe suya gömüldü, operatör yaşamını yitirdi
09:33 Buzla kaplı suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 10:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: Enkazın altındaki köpek kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement