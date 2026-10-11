ER-VAK, Erzurum Valisi Baruş\'a Zengezur ve Sultan Sekisi desteği için teşekkür etti

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) ve etkinlik paydaşları, 30. Sultan Sekisi Toplantısı'na verdiği destek ve Zengezur Koridoru konusundaki yaklaşımlarından dolayı Erzurum Valisi Aydın Baruş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta geniş bir katılımla gerçekleştirilen ve "Zengezur Koridoru" konusunun ele alındığı 30. Sultan Sekisi Toplantısı'nın ardından, organizasyona destek veren Erzurum Valisi Aydın Baruş'a teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) öncülüğünde; Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, MÜSİAD Erzurum Şubesi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti paydaşlığında düzenlenen toplantının ardından gerçekleştirilen ziyarete, ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdulkerim Kavaz, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ve panel moderatörü Prof. Dr. Kerem Karabulut katıldı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Aydın Baruş'un Zengezur Koridoru konusundaki değerlendirmeleri ve toplantıya verdiği destek dolayısıyla teşekkür edilirken, Erzurum'un ve bölgenin kalkınmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

"Erzurum'un kalkınması için ortak hareket etmeliyiz"

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ziyarette yaptığı değerlendirmede, şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü olumlu düşünce ve faaliyetin yanında olacaklarını ifade etti.

Erzurum'da yaygın olan karamsar bakış açısının motivasyon eksikliğine yol açtığına dikkat çeken Baruş, şehrin özellikle turizm ve sanayi alanlarında önemli mesafeler katetmesi gerektiğini belirtti. Erzurum'un sahip olduğu potansiyelin doğru değerlendirilmesi halinde gelecekte çok daha iyi noktalara ulaşacağına inandığını dile getiren Baruş, şehrin gelişimi için ortak çaba gösterilmesinin önemini vurguladı.

ER-VAK Başkanı Güzel'den teşekkür

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel ise Vali Aydın Baruş'un 30. Sultan Sekisi Toplantısı'nda Zengezur Koridoru'nun önemi hakkında kapsamlı ve doyurucu bilgiler sunduğunu belirterek, konuyu sahiplenmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti.

Erzurum'un kalkınmasında birlikte hareket etmenin, ortak aklı kullanmanın ve istişare kültürünü yaygınlaştırmanın önemine dikkat çeken Güzel, Sultan Sekisi Toplantılarının şehrin meselelerini gündeme taşıyan ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine zemin hazırlayan önemli bir platform olduğunu söyledi.

Güzel, devlet adamlığı bilinciyle konuya yaklaşan ve toplantıya destek veren Vali Aydın Baruş'a Erzurum adına teşekkürlerini sundu.

Ziyaret, Erzurum'un ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ortak akıl ve iş birliği içerisinde sürdürülmesinin öneminin vurgulanmasıyla sona erdi.