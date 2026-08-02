Erasmus+ Projesi Eskişehir\'de Toplandı

Avrupa Birliği ve Sırbistan Ulusal Ajansı tarafından desteklenen KA210-ADU "Eğitim Perspektifinden Yetişkin Romanların İhtiyaçlarının Anlaşılması" Erasmus+ Projesi'nin 2. Ulusötesi Proje Toplantısı Eskişehir'de düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ortak olarak yer aldığı toplantıda, yürütülen proje faaliyetleri detaylıca değerlendirilirken gelecek döneme ait çalışma planları oluşturuldu.

İyi Uygulama Örnekleri Paylaşıldı

Program kapsamında proje ortakları, Eskişehir Romanlar Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneğini ziyaret ederek bölgedeki Roman vatandaşlara yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda ayrıca katılımcı kurumlar arasında iyi uygulama örnekleri paylaşılarak, yetişkin Roman bireylerin eğitim süreçlerine ve sosyal yaşama katılımlarını artıracak stratejik faaliyetler ele alındı.

Toplantıya Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü temsilen İl Müdür Yardımcısı Hatice Dost ile Proje Koordinatörü Özlem Şahan Çolpan katıldı.

Yürütülen proje ile yetişkin Roman bireylerin eğitim ve sosyal alandaki ihtiyaçlarının daha iyi analiz edilmesi, eğitim fırsatlarının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.